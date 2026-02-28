A visão do Centrão sobre Flávio enquadrar o irmão Eduardo

Líderes do Centrão têm receitado nos bastidores que Flávio Bolsonaro deveria enquadrar o irmão Eduardo e cobrar dele uma atuação mais discreta, que não o prejudique na corrida presidencial. A avaliação é que o deputado cassado atrapalha a imagem de moderação desejável a Flávio na campanha e, assim, dificulta alianças do senador.

No entanto, esses mesmos líderes entendem que o Zero Um não seguirá esses conselhos. Isso porque o Zero Três lhe seria muito útil como porta-voz em determinados assuntos, em uma calculada dinâmica de morde e assopra.

Ou seja: Eduardo morde, apontando sua metralhadora giratória nas redes sociais até mesmo a aliados, enquanto Flávio assopra e incorpora o figurino de conciliador.

Essa dinâmica foi notada pelo Centrão nas recentes críticas públicas de Eduardo Bolsonaro a Michelle Bolsonaro e Nikolas Ferreira, quando cobrou apoios mais enfáticos de ambos a Flávio. O senador apareceu em seguida para apaziguar a situação mas, por meio de Eduardo, o recado da prole de Jair Bolsonaro já estava dado.