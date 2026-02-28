Assine
overlay
Início PlatôBr

A visão do Centrão sobre Flávio enquadrar o irmão Eduardo

Centrão gostaria que Flávio reduzisse em muitos decibéis a postura do irmão, mas aposta que o senador não fará isso

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
28/02/2026 02:02

compartilhe

SIGA
x
A visão do Centrão sobre Flávio enquadrar o irmão Eduardo
A visão do Centrão sobre Flávio enquadrar o irmão Eduardo crédito: Foto: Reprodução/Instagram

Líderes do Centrão têm receitado nos bastidores que Flávio Bolsonaro deveria enquadrar o irmão Eduardo e cobrar dele uma atuação mais discreta, que não o prejudique na corrida presidencial. A avaliação é que o deputado cassado atrapalha a imagem de moderação desejável a Flávio na campanha e, assim, dificulta alianças do senador.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No entanto, esses mesmos líderes entendem que o Zero Um não seguirá esses conselhos. Isso porque o Zero Três lhe seria muito útil como porta-voz em determinados assuntos, em uma calculada dinâmica de morde e assopra.

Ou seja: Eduardo morde, apontando sua metralhadora giratória nas redes sociais até mesmo a aliados, enquanto Flávio assopra e incorpora o figurino de conciliador.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Essa dinâmica foi notada pelo Centrão nas recentes críticas públicas de Eduardo Bolsonaro a Michelle Bolsonaro e Nikolas Ferreira, quando cobrou apoios mais enfáticos de ambos a Flávio. O senador apareceu em seguida para apaziguar a situação mas, por meio de Eduardo, o recado da prole de Jair Bolsonaro já estava dado.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay