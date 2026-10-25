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ELEIÇÕES 2026

Nikolas após prorrogação da votação: 'Ou a gente ganha, ou a gente ganha'

Deputado federal se manifestou após decisão do STF que estendeu o horário de votação até as 19h em todo o país

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
25/10/2026 18:54 - atualizado em 25/10/2026 19:11

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Nikolas Ferreira votou na Escola Estadual Álvaro Salles, no Bairro Trevo, na Região da Pampulha
Nikolas se manifestou após decisão do STF que prorrogou o horário de votação crédito: Jair Amaral / EM / DA Press

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu, neste domingo (25/10), à decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou o horário de votação do segundo turno da eleição presidencial até as 19h em todo o país.

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"Ou a gente ganha. Ou a gente ganha. Tá avisado", declarou o parlamentar após a determinação do Supremo, em tom de desconfiança em relação à decisão judicial.

A decisão de Zanin foi tomada após a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, acionar a Justiça Eleitoral e o STF para solicitar a ampliação do horário de votação em municípios afetados por problemas no transporte público.

Em outra publicação, Nikolas acusou de Zanin poder criar uma narrativa para favorecer a candidatura de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Estão fazendo isso para criar uma narrativa de golpe [...]. Estão esperando Flávio ganhar para falar que é golpe. Independente disso, nós iremos ganhar, porque nós sabemos que estamos na frente. Se a gente ganhar é o natural, agora se a gente perder, pode ter certeza que essa prorrogação apenas um time".

Em outra publicação, Nikolas também insinuou a possibilidade de pedir impeachment contra o ministro Cristiano Zanin. "Mais um impeachment pra ano que vem", escreveu.

Apesar da desconfiança e das críticas do parlamentar, a própria campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também pediu, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que prorrogasse por duas horas o horário de votação. A solicitação foi feita para cidades atingidas por fortes chuvas em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul.

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Após a determinação, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Nunes Marques, encaminhou um ofício aos tribunais regionais eleitorais (TREs), orientando que as seções eleitorais ainda abertas permanecessem em funcionamento até as 19h, no horário de Brasília.

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