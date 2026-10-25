'Golpe judiciário', diz coordenador de campanha de Flávio sobre prorrogação

POR ANA LUIZA ALBUQUERQUE E THAÍSA OLIVEIRA

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SÃO PAULO, SP E BRASÍLIA, DF - O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL), afirmou ser "impressionante o nível de intervenção de alguns ministros do STF", após a decisão do ministro Cristiano Zanin que determinou a prorrogação do horário de votação em todo o Brasil.

"Espero sinceramente que o bom senso prevaleça e qualquer golpe judiciário ou chicana administrativa não prospere pelo bem da democracia", disse pelas redes sociais.

Marinho se juntou a outros aliados do candidato do PL que aproveitam a determinação do ministro para alavancar nas redes a narrativa de que haveria um golpe no país favorável ao presidente Lula (PT).

Um golpe foi tentado nas eleições de 2022, quando Jair Bolsonaro (PL) consultou a cúpula das Forças Armadas sobre a possibilidade de impedir que Lula fosse empossado. O Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente a mais 27 anos de prisão por ter liderado essa tentativa.

Flávio Bolsonaro vem prometendo que concederá um indulto ao pai caso eleito, e que Jair entregará a ele a faixa presidencial.



O pedido da campanha do petista para prorrogação da votação foi motivado por evidências de que eleitores enfrentaram dificuldades para chegar ao local de votação, devido à oferta insuficiente de transporte público - especialmente em Salvador e na capital paulista.



Na eleição de 2022, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) organizou blitze que dificultou o acesso de eleitores aos locais de votação, especialmente no Nordeste, região que é um reduto do eleitorado petista.

A própria campanha de Flávio também pediu a extensão da votação deste domingo, para cidades de São Paulo, do Paraná e de Santa Catarina, devido a condições climáticas adversas.

Nas redes, o influenciador Pablo Marçal (PRTB), que tem ajudado o candidato do PL a estruturar um eventual Ministério da Prosperidade, afirmou que estava indignado com a decisão, que, para ele, "tem cheiro de golpe". "Pode preparar que está vindo surpresa aí, isso não é normal, não", disse.

O deputado federal Marcel Van Hattem (Novo), eleito senador no Rio Grande do Sul, afirmou que Zanin deu um "golpe" nas eleições com a prorrogação da votação e disse que Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deveria "enquadrá-lo imediatamente".

A acusação de golpe também foi repetida em uma transmissão ao vivo dos Estados Unidos, com os ex-deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ) e o influenciador Paulo Figueiredo. Os dois primeiros foram condenados pelo Supremo e há mandados de prisão em aberto contra eles.

Eduardo afirmou que, independentemente de quem sair vitorioso do pleito, a parte perdedora poderá argumentar que o adversário ganhou por conta da extensão do prazo. "Lamentável mudar a regra no meio do jogo, é país de república de banana, onde não tem império das leis", disse, antes de ter sido informado de que o irmão também havia pedido a prorrogação.

O ex-deputado afirmou, também, que, se Lula saísse vitorioso, "não haveria reconhecimento imediato da comunidade internacional".

Figueiredo disse que passa "a ter medo de um golpe em curso", e Ramagem afirmou que "volta a temer que haja uma fraude".

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Desde a derrota de Jair Bolsonaro em 2022, Eduardo e aliados próximos colocam em xeque a credibilidade do processo eleitoral brasileiro, narrativa que se intensifica neste pleito após a decisão de Zanin.