Lula comemora a vitória com ato na Avenida Paulista, em SP

JORGE ABREU - FOLHAPRESS - A festa da vitória de Lula (PT) concentra, na noite deste domingo (25), uma multidão que o ocupa vários quarteirões na avenida Paulista.

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O presidente, reeleito, está a caminho de um carro de som, estacionado em frente ao Masp (Museu de Artes de São Paulo). Ele faz o percurso em um carro, com o corpo parcialmente fora do veículo e segurando um megafone.

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Em meio aos empurra-empurra, pessoas passam mal. O deslocamento na Paulista é difícil diante do grande número de apoiadores de Lula.

Virada histórica

Desde a redemocratização, nenhum candidato que terminou o primeiro turno em segundo lugar havia conseguido reverter o resultado na votação decisiva. Nas sete eleições presidenciais anteriores decididas em dois turnos, o candidato mais votado na primeira etapa também venceu a segunda.

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Lula também contrariou a vantagem numérica de Flávio registrada nas pesquisas divulgadas na reta final da campanha. Na véspera da eleição, o Datafolha apontava o senador com 51% dos votos válidos, contra 49% do petista, em situação de empate técnico, considerada a margem de erro de dois pontos percentuais.

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Aos 80 anos, Lula se torna o primeiro político a vencer quatro eleições presidenciais no Brasil. O petista governou o país entre 2003 e 2010 (dois mandatos) e retornou ao Planalto em 2023, após derrotar Jair Bolsonaro (PL) em 2022. Com a reeleição, permanecerá no cargo até dezembro de 2030, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). (Com informações de Vinícius Prates)