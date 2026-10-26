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ELEIÇÕES 2026

Caiado reconhece vitória de Lula: ‘Nos curvamos à decisão da maioria’

Derrotado no primeiro turno, ex-governador de Goiás afirmou que esperava uma mudança no comando do país, mas defendeu respeito ao resultado das urnas

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
26/10/2026 08:57

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Ronaldo Caiado foi candidato a presidente em 1989, quando Collor venceu Lula no segundo turno
Ronaldo Caiado foi candidato a presidente em 1989, quando Collor venceu Lula no segundo turno crédito: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), derrotado no primeiro turno das eleições presidenciais, reconheceu a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesse domingo (25/10). Em declaração à imprensa após a confirmação da reeleição do petista, Caiado afirmou que respeita o resultado das urnas, embora tenha defendido uma mudança no comando do país durante a campanha.

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“Como democratas que somos, nos curvamos à decisão da maioria e à decisão da apuração. Essa sempre foi a nossa característica. Nós nunca tivemos uma posição que não fosse de respeito, seja ao painel no Congresso Nacional, seja das urnas no final da sua apuração”, declarou.

Acompanhado da esposa, a senadora eleita Gracinha Caiado (União Brasil), e do governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), o ex-governador afirmou que sua participação no processo eleitoral foi motivada pela expectativa de renovação política.

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“O sentimento de que nós trabalhamos é de uma grande mudança no país, [...] uma renovação. Esse é o ponto que todos nós lutamos favoravelmente a ele, era buscar essa virada de página. Acho que esse foi o sentimento nosso, que nos levou a este processo todo. Tanto o governador Daniel, quanto a mim, quanto a Gracinha, todos nós investimos nessa ideia, acreditamos nessa ideia”, afirmou.

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Lula foi reeleito para um quarto mandato presidencial ao derrotar o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. O petista recebeu 51,7% dos votos válidos, contra 48,2% do adversário, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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