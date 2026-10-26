Janones comemora com Lula na Paulista: ‘Pessoal, urgente. Explode!’

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O deputado federal André Janones (Rede-MG) comemorou a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao lado do petista, na Avenida Paulista, em São Paulo, na noite desse domingo (25/10). Durante o ato que celebrou a conquista do quarto mandato presidencial, o parlamentar mineiro repetiu o bordão “Pessoal, urgente. Explode!”, que marcou a mobilização digital do canal “Exército do Lula”, liderado por ele no WhatsApp durante o segundo turno. Janones também destacou a virada eleitoral sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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“Pessoal, urgente, falaram que nunca alguém que perdeu no primeiro turno poderia virar no segundo turno, mas eles esqueceram da força de um migrante nordestino […]. Eles esqueceram que do lado de cá estava o maior líder popular da história desse país: Luiz Inácio Lula da Silva. EXPLODE!”, declarou Janones.

Na sequência, o deputado puxou o coro “Lula, guerreiro, do povo brasileiro”, durante a comemoração da vitória presidencial.

Simplesmente Janones sendo ovacionado na Avenida Paulista e mandando um “explode” pra milhares de pessoas. Nossa gratidão ao comandante do nosso exército! https://t.co/ZcwAkF6dvY — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) October 26, 2026

A manifestação ocorreu após a confirmação de um resultado inédito na história das eleições presidenciais desde a redemocratização. Lula se tornou o primeiro candidato a vencer o segundo turno após terminar a primeira etapa da disputa atrás do adversário.

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula, uma diferença de aproximadamente 2,2 milhões de votos. No segundo turno, o petista reverteu a desvantagem e garantiu a reeleição.

Janones foi um dos principais responsáveis pela mobilização digital em favor do presidente na reta final da campanha. O parlamentar criou o canal “Exército do Lula”, no WhatsApp, que alcançou 10 milhões de seguidores na véspera da eleição e foi utilizado para distribuir conteúdos de campanha e estimular o engajamento de apoiadores.

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Durante o primeiro pronunciamento após a vitória, Lula agradeceu publicamente ao deputado mineiro pela atuação no segundo turno e o chamou de “nosso general”, em referência à estratégia de mobilização nas redes sociais.