Lula ganha quase 150 mil votos em BH entre 1º e 2º turnos

No segundo turno, neste domingo (25/10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu reduzir uma fatia significativa da margem conquistada por Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da eleição presidencial em Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Lula teve 741.128 votos hoje na capital, 149.091 a mais do que recebeu no primeiro turno. Ainda assim perdeu em BH, mas por uma diferença bem menor.

Na primeira rodada da eleição, em 4 de outubro, Flávio teve 48,3% dos votos válidos contra 41,39% do petista. Agora, o candidato do PL ganhou por margem pequena, de 50,8% a 49,2%.

Enquanto viu o rival disparar na capital mineira, Flávio cresceu a metade dele: ganhou 74.351 votos entre os turnos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Minas foi estratégica para a virada petista. Derrotado no primeiro turno, Lula ganhou mais de 1 milhão de votos no estado e acabou vencedor, com 50,43% no segundo turno, mantendo viva a máxima de quem ganha em Minas ganha no Brasil.

