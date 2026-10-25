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ELEIÇÕES 2026

Lula ganha quase 150 mil votos em BH entre 1º e 2º turnos

Flávio Bolsonaro cresceu a metade e viu o rival encostar, diminuindo significativamente a diferença

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
25/10/2026 22:59

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Presidente Lula, ao lado da senadora eleita Marília Campos, em BH nesta quarta-feira (21/10)
Lula fez ato na capital mineira a quatro dias da eleição crédito: Leandro Couri/EM / D.A Press / Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

No segundo turno, neste domingo (25/10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu reduzir uma fatia significativa da margem conquistada por Flávio Bolsonaro (PL) no primeiro turno da eleição presidencial em Belo Horizonte.

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Lula teve 741.128 votos hoje na capital, 149.091 a mais do que recebeu no primeiro turno. Ainda assim perdeu em BH, mas por uma diferença bem menor.

Na primeira rodada da eleição, em 4 de outubro, Flávio teve 48,3% dos votos válidos contra 41,39% do petista. Agora, o candidato do PL ganhou por margem pequena, de 50,8% a 49,2%.

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Enquanto viu o rival disparar na capital mineira, Flávio cresceu a metade dele: ganhou 74.351 votos entre os turnos.

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Minas foi estratégica para a virada petista. Derrotado no primeiro turno, Lula ganhou mais de 1 milhão de votos no estado e acabou vencedor, com 50,43% no segundo turno, mantendo viva a máxima de quem ganha em Minas ganha no Brasil.

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