Flávio Bolsonaro vence Lula em BH

O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, bateu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa do segundo turno neste domingo (25/10), entre o eleitorado de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

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Às 21h, com 99% das urnas apuradas, Flávio aparecia com 50,79% contra 49,21% do petista.

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Apesar da vitória do candidato do PL, os números mostram que Lula conseguiu reduzir a vantagem do adversário no primeiro turno. Na rodada anterior, Flávio ganhou por 48,30% a 41,39%.

