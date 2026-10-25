Flávio Bolsonaro vence Lula em BH
Contudo, petista reduziu a diferença para o candidato do PL, que já tinha saído na frente no primeiro turno
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O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, bateu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa do segundo turno neste domingo (25/10), entre o eleitorado de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.
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Às 21h, com 99% das urnas apuradas, Flávio aparecia com 50,79% contra 49,21% do petista.
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Apesar da vitória do candidato do PL, os números mostram que Lula conseguiu reduzir a vantagem do adversário no primeiro turno. Na rodada anterior, Flávio ganhou por 48,30% a 41,39%.