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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro vence Lula em BH

Contudo, petista reduziu a diferença para o candidato do PL, que já tinha saído na frente no primeiro turno

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
25/10/2026 21:02 - atualizado em 25/10/2026 21:06

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Senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro
Senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro crédito: Mauro Pimentel/AFP/Divulgação

O candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, bateu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa do segundo turno neste domingo (25/10), entre o eleitorado de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

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Às 21h, com 99% das urnas apuradas, Flávio aparecia com 50,79% contra 49,21% do petista.

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Apesar da vitória do candidato do PL, os números mostram que Lula conseguiu reduzir a vantagem do adversário no primeiro turno. Na rodada anterior, Flávio ganhou por 48,30% a 41,39%.

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