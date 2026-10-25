Escolas de BH fecham antes de prorrogação da votação até as 19h

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Mesmo após a decisão de prorrogar o horário de votação até as 19h neste domingo (25/10), escolas de Belo Horizonte já haviam encerrado as atividades eleitorais. A reportagem do Estado de Minas esteve na Escola Estadual Barão do Rio Branco, onde os portões já estavam fechados às 17h50. Uma eleitora que chegou ao local depois do horário regular, às 17h, afirmou que não conseguiu votar devido ao atraso do voo.

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“Meu voo atrasou cerca de 40 minutos. Estou vindo de Ilhéus e cheguei no aeroporto pouco antes das 17h. Peguei um táxi para chegar mais rápido, mas não deu tempo. Agora, às 17h59, está fechado”, disse Marília Cecília à reportagem.

A reportagem do Estado de Minas esteve na Escola Estadual Barão do Rio Branco, onde os portões já estavam fechados às 17h50 Marcos Vieira/EM/DA.Press

A eleitora lamentou não ter conseguido participar da votação, especialmente pela importância do segundo turno. “Numa eleição tão acirrada assim, todo voto faz diferença. Fico muito chateada. Vamos ver quais consequências jurídicas e do processo eleitoral”, afirmou.

TRE-MG descartou reabertura de seções encerradas

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) informou que, após receber a orientação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), encaminhou um ofício para que as seções eleitorais que ainda estivessem abertas continuassem funcionando até as 19h. Segundo o tribunal mineiro, o documento foi enviado às 18h26 deste domingo, mais de uma hora após o horário regular de encerramento, previsto para as 17h.

O TRE-MG descartou, no entanto, a possibilidade de reabrir seções que já haviam encerrado a votação. A orientação nacional determinou que o horário fosse ampliado apenas nos locais em que o processo de votação ainda não havia terminado.

Na Escola Estadual Central, um dos principais locais de votação da capital, as urnas da 27ª zona eleitoral, que reúne cerca de 20 escolas, já haviam sido lacradas e estavam sendo encaminhadas para os procedimentos de apuração. Mesários responsáveis pelo transporte das mídias e das atas das urnas também deixavam o local.

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Funcionários do TRE-MG que estavam na escola disseram à reportagem desconhecer algum local de votação que permanecesse aberto naquele momento.