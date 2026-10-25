TRE-MG ainda não foi notificado sobre prorrogação do horário de votação

Até as 18h deste domingo (25/10), o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) não foi notificado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de que o horário de votação do segundo turno das eleições 2026 foi prorrogado até as 19h.

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A decisão foi dada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

No Centro de Divulgação das Eleições (CDE) do TRE-MG ainda existem poucas informações sobre o que essa decisão pode acarretar.

De acordo com o TRE-MG, algumas seções eleitorais do estado foram encerradas às 17h.

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A apuração das eleição presidencial chegou a ser iniciada pelo TSE, com 0,25% das urnas apuradas, mas no momento foi interrompida.