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DECISÃO

TRE-MG ainda não foi notificado sobre prorrogação do horário de votação

Decisão do ministro Cristiano Zanin prevê extensão do prazo até as 9h. Segundo o tribunal mineiro, algumas seções eleitorais já haviam sido encerradas às 17h

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PC
Pedro Cerqueira
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Pedro Cerqueira
Repórter
25/10/2026 18:39 - atualizado em 25/10/2026 18:41

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Decisão foi dada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF)
Decisão foi dada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF) crédito: Alejandro Zambrana/STF

Até as 18h deste domingo (25/10), o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) não foi notificado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de que o horário de votação do segundo turno das eleições 2026 foi prorrogado até as 19h.

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A decisão foi dada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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No Centro de Divulgação das Eleições (CDE) do TRE-MG ainda existem poucas informações sobre o que essa decisão pode acarretar.

De acordo com o TRE-MG, algumas seções eleitorais do estado foram encerradas às 17h.

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A apuração das eleição presidencial chegou a ser iniciada pelo TSE, com 0,25% das urnas apuradas, mas no momento foi interrompida.

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