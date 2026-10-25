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ELEIÇÕES 2026

Nikolas diz que PL pode contestar resultado se perder pela prorrogação

O deputado disse não ter dúvidas de que o PT também contestará as eleições, se Lula perder

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Repórter
25/10/2026 19:49

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Nikolas Ferreira votou na Escola Estadual Álvaro Salles, no Bairro Trevo, na Região da Pampulha
Nikolas Ferreira votou na Escola Estadual Álvaro Salles, no Bairro Trevo, na Região da Pampulha crédito: Jair Amaral / EM / DA Press

POR CAROLINA LINHARES, THAÍSA OLIVEIRA E GABRIEL ARAÚJO

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BRASÍLIA, DF - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que a prorrogação da votação beneficia o presidente Lula (PT), que aparecia atrás nas pesquisas de intenção de voto, e que, se Flávio Bolsonaro (PL) perder, o PL vai questionar o resultado.

"Uai, você tem alguma dúvida? Quem estava na frente das pesquisas? Então quer dizer que o Datafolha errou agora?", respondeu Nikolas ao ser perguntado se a campanha do PL questionará o resultado, caso perca.

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O deputado disse não ter dúvidas de que o PT também contestará as eleições, se Lula perder. Nikolas afirmou acreditar que Flávio será declarado presidente ainda hoje, talvez às 22h22 -em uma alusão ao número dele nas urnas.

Nikolas fez críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, a quem chamou de "ex-advogado pessoal de Lula (PT)", pela ampliação do horário da votação nas eleições em todo o país, determinada neste domingo (25/10).

Num vídeo publicado em suas redes sociais, o parlamentar afirmou que a medida visava "criar uma narrativa de golpe" diante de uma possível vitória de Flávio Bolsonaro (PL). "Afinal de contas, eles fizeram isso com o processo constitucional e democrático do impeachment da Dilma [Rousseff]", disse.


Zanin acatou um pedido da campanha do presidente petista motivado por evidências da falta de ônibus à disposição dos eleitores nas cidades de São Paulo, Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Por sua vez, a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) pediu a ampliação da votação restrita a cidades dos estados de São Paulo, do Paraná e de Santa Catarina, devido a condições climáticas adversas.


O deputado citou o caso de Salvador e alegou que essa foi uma narrativa criada por militantes petistas da cidade, criticando o fato da prorrogação de horário ter sido determinada minutos antes do encerramento oficial das votações e afirmando que o cumprimento da medida seria de difícil execução.

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Nikolas afirmou ainda ter certeza da vitória do candidato do PL, e citou as últimas pesquisas de intenção de voto que confirmaram a dianteira de Flávio. "Se a gente ganhar, é o natural, é o normal. Agora, amigos, se a gente perder, pode ter certeza que essa prorrogação ajudou somente um time, que era o time que precisava de virar", afirmou o parlamentar.

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