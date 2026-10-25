Nikolas diz que PL pode contestar resultado se perder pela prorrogação

POR CAROLINA LINHARES, THAÍSA OLIVEIRA E GABRIEL ARAÚJO

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BRASÍLIA, DF - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que a prorrogação da votação beneficia o presidente Lula (PT), que aparecia atrás nas pesquisas de intenção de voto, e que, se Flávio Bolsonaro (PL) perder, o PL vai questionar o resultado.

"Uai, você tem alguma dúvida? Quem estava na frente das pesquisas? Então quer dizer que o Datafolha errou agora?", respondeu Nikolas ao ser perguntado se a campanha do PL questionará o resultado, caso perca.

O deputado disse não ter dúvidas de que o PT também contestará as eleições, se Lula perder. Nikolas afirmou acreditar que Flávio será declarado presidente ainda hoje, talvez às 22h22 -em uma alusão ao número dele nas urnas.

Nikolas fez críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, a quem chamou de "ex-advogado pessoal de Lula (PT)", pela ampliação do horário da votação nas eleições em todo o país, determinada neste domingo (25/10).

Num vídeo publicado em suas redes sociais, o parlamentar afirmou que a medida visava "criar uma narrativa de golpe" diante de uma possível vitória de Flávio Bolsonaro (PL). "Afinal de contas, eles fizeram isso com o processo constitucional e democrático do impeachment da Dilma [Rousseff]", disse.



Zanin acatou um pedido da campanha do presidente petista motivado por evidências da falta de ônibus à disposição dos eleitores nas cidades de São Paulo, Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Por sua vez, a campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) pediu a ampliação da votação restrita a cidades dos estados de São Paulo, do Paraná e de Santa Catarina, devido a condições climáticas adversas.



O deputado citou o caso de Salvador e alegou que essa foi uma narrativa criada por militantes petistas da cidade, criticando o fato da prorrogação de horário ter sido determinada minutos antes do encerramento oficial das votações e afirmando que o cumprimento da medida seria de difícil execução.

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Nikolas afirmou ainda ter certeza da vitória do candidato do PL, e citou as últimas pesquisas de intenção de voto que confirmaram a dianteira de Flávio. "Se a gente ganhar, é o natural, é o normal. Agora, amigos, se a gente perder, pode ter certeza que essa prorrogação ajudou somente um time, que era o time que precisava de virar", afirmou o parlamentar.