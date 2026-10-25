TRE-MG orientou seções abertas a funcionar até as 19h após decisão do STF

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) orientou as seções eleitorais que ainda estavam abertas a continuar funcionando até as 19h deste domingo (25/10), após receber uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) relacionada à prorrogação do horário de votação no segundo turno das eleições 2026.

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Segundo o TRE-MG, o ofício com a orientação foi enviado às 18h26, mais de uma hora depois do encerramento do horário regular de votação, previsto para as 17h. O tribunal descartou a possibilidade de reabrir seções eleitorais que já haviam encerrado os trabalhos.

Até as 18h, o TRE-MG ainda não havia sido notificado pelo TSE sobre a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou o horário de votação.

No Centro de Divulgação das Eleições (CDE) do tribunal mineiro, havia poucas informações sobre os possíveis efeitos da medida. Naquele momento, o TRE-MG já havia informado que algumas seções eleitorais do estado tinham encerrado os trabalhos às 17h.

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A apuração dos votos para a Presidência da República chegou a ser iniciada pelo TSE, com 0,25% das urnas contabilizadas, mas foi interrompida.