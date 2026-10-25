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ELEIÇÕES 2026

Lula vence Flávio com vantagem maior que a obtida sobre Bolsonaro em 2022

Presidente foi reeleito com 51,78% dos votos válidos e abriu vantagem de mais de 4,4 milhões de votos sobre o senador

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
25/10/2026 22:06

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Lula ou Flávio Bolsonaro: quem está na frente para presidente no segundo turno?
A vitória garante a Lula um quarto mandato presidencial, feito inédito na história democrática brasileira crédito: Divulgação / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conquistou neste domingo (25/10) uma vitória mais folgada sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) do que a registrada contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022. Com 99,96% das urnas apuradas, às 21h52, o petista somava 64.225.485 votos, equivalentes a 51,78% dos votos válidos, contra 59.810.812 votos (48,22%) do adversário, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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A diferença entre os candidatos chegou a 4.414.673 votos, ou 3,56 pontos percentuais. Há quatro anos, Lula derrotou Jair Bolsonaro com 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% do então presidente. Na ocasião, a vantagem foi de 2.139.645 votos, equivalente a 1,8 ponto percentual.

A apuração deste domingo foi marcada por alternâncias na liderança. Lula começou à frente na contagem dos votos, mas foi ultrapassado por Flávio Bolsonaro ao longo da totalização. Às 20h25, o petista voltou à primeira colocação, com 50,03% dos votos válidos, contra 49,97% do senador. A partir daí, ampliou a vantagem até assegurar a reeleição.

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O resultado também representou uma virada em relação ao primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Na ocasião, Flávio terminou à frente, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula, uma diferença de aproximadamente 2,2 milhões de votos.

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A vitória garante a Lula um quarto mandato presidencial, feito inédito na história democrática brasileira. Aos 80 anos, o petista permanecerá no Palácio do Planalto até janeiro de 2031.

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