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ELEIÇÕES 2026

Janones posta foto com Lula: ‘Agora acreditam que a eleição está ganha?’

Líder do "Exército do Lula", deputado tem defendido há alguns dias que o presidente virou a eleição

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
25/10/2026 21:04 - atualizado em 25/10/2026 21:04

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Janones e Lula em registro feito neste domingo
Janones e Lula em registro feito neste domingo crédito: Reprodução/Redes Sociais

O deputado federal André Janones (Rede-MG) voltou a cravar neste domingo (25/10) a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição, publicando uma foto ao lado do petista.

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“Agora vocês acreditam que a eleição está ganha?”, escreveu Janones na legenda do post.

Líder do "Exército do Lula", canal do WhatsApp para mobilização digital da campanha petista, o deputado tem defendido nos últimos dias que Lula virou a eleição sobre Flávio Bolsonaro (PL), que saiu na frente no primeiro turno.

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