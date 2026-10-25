Janones posta foto com Lula: ‘Agora acreditam que a eleição está ganha?’

O deputado federal André Janones (Rede-MG) voltou a cravar neste domingo (25/10) a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição, publicando uma foto ao lado do petista.

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“Agora vocês acreditam que a eleição está ganha?”, escreveu Janones na legenda do post.

Líder do "Exército do Lula", canal do WhatsApp para mobilização digital da campanha petista, o deputado tem defendido nos últimos dias que Lula virou a eleição sobre Flávio Bolsonaro (PL), que saiu na frente no primeiro turno.

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