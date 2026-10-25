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ELEIÇÕES 2026

Datafolha projeta vitória de Lula

Com 65% das urnas apuradas, estudo estimou que petista vai derrotar Flávio Bolsonaro

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
25/10/2026 20:51 - atualizado em 25/10/2026 20:57

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Tabu no PT: o ‘culto a Lula’ e uma avaliação que o partido não quer fazer agora
Presidente conquistará um quarto mandato se a previsão se confirmar crédito: Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

Uma projeção do instituto de pesquisa Datafolha apontou vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial contra senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) neste domingo (25/10), com 65% das urnas apuradas.

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A tradicional previsão eleitoral colocou o petista na frente do candidato do PL. A simulação estima o resultado com base na tendência das seções já apuradas.

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O método considera o agrupamento de eleitores por mesorregião e natureza do município em cada estado para a projeção.

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"Quando há um número razoável de votos apurados nesses agrupamentos, é possível estimar que um candidato não poderá mais ser ultrapassado e, portanto, projetar sua vitória", explica a Folha.

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