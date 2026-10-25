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ELEIÇÕES 2026

Nikolas esperava que votos do Sudeste decidiriam a favor de Flávio

Apuração não teve o efeito esperado pelo deputado, e o Brasil elegeu Lula para um quarto mandato

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AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
25/10/2026 21:22 - atualizado em 25/10/2026 21:24

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Segundo Nikolas, além de o áudio ter ficado indisponível, seguidores enfrentaram dificuldades para compartilhar a publicação nos stories do Instagram
Até a publicação desta matéria, Nikolas não se pronunciou sobre a vitória de Lula crédito: Nikolas Ferreira/X/Reprodução

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) usou as redes sociais para comentar a apuração do segundo turno da eleição presidencial neste domingo (25/10), entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

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Mesmo com o presidente à frente na disputa, Nikolas mostrou confiança em uma vitória do correligionário, dizendo que lugares estratégicos poderiam decidir o pleito. Ledo engano.

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"Quando abrir as urnas de São Paulo… Agora eles vão sentir o contrário", escreveu em post no X (antigo Twitter), se referindo ao efeito dos votos do Nordeste, que costumam chegar no fim da apuração, sobre as candidaturas petistas.

"O Brasil vai vencer", disse Nikolas, que emendou: "Esperando os votos do Sudeste entrar. Nada como um dia após o outro".

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No entanto, a apuração não obteve o efeito esperado pelo parlamentar mineiro, e Lula acabou reeleito.

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