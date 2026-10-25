Nikolas esperava que votos do Sudeste decidiriam a favor de Flávio

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) usou as redes sociais para comentar a apuração do segundo turno da eleição presidencial neste domingo (25/10), entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

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Mesmo com o presidente à frente na disputa, Nikolas mostrou confiança em uma vitória do correligionário, dizendo que lugares estratégicos poderiam decidir o pleito. Ledo engano.

"Quando abrir as urnas de São Paulo… Agora eles vão sentir o contrário", escreveu em post no X (antigo Twitter), se referindo ao efeito dos votos do Nordeste, que costumam chegar no fim da apuração, sobre as candidaturas petistas.

"O Brasil vai vencer", disse Nikolas, que emendou: "Esperando os votos do Sudeste entrar. Nada como um dia após o outro".

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No entanto, a apuração não obteve o efeito esperado pelo parlamentar mineiro, e Lula acabou reeleito.

