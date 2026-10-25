Lula vira em Minas e mantém escrita histórica
Presidente ganhou mais de 1 milhão de votos no estado e virou o jogo em movimento estratégico para conquistar o país
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) virou a eleição em Minas Gerais neste domingo (25/10) e manteve viva a tradição de que o candidato vencedor no estado conquista o país.
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Com 99% das urnas apuradas, o petista aparecia com 50,39% dos votos contra 49,61% de Flávio Bolsonaro (PL). Nacionalmente, Lula teve 51,76% e foi reeleito para cumprir um quarto mandato.
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Flávio saiu à frente em Minas com 48,24% contra 43,33% do rival. No segundo turno, porém, ganhou apenas cerca de 600 mil votos, enquanto viu Lula crescer o eleitorado em mais de 1 milhão.
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Além de manter o tabu, a vitória em Minas foi estratégica para o presidente, que teve quase 100 mil votos a mais que Flávio no estado, quase dobrando a diferença sobre a qual venceu o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2022.