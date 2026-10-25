Lula reeleito: veja vídeo da comemoração

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se emocionou ao vencer a eleição neste domingo (25/10) e conquistar um quarto mandato na Presidência da República. Aliados gravaram o momento em que ele comemorou a vitória, e o vídeo viralizou nas redes sociais.

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Vestindo um par de óculos com lentes em formato de estrela, Lula abraçou a primeira-dama Janja da Silva, que estava chorando. Enquanto consolava a parceira, posou para uma foto fazendo um “hang loose”.

Na sequência, deu pulos e abriu um grande sorriso. Cumprimentou aliados e seguiu colado na esposa, a quem beijou para comemorar.

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Lula derrotou Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno após ter saído atrás na rodada inicial da disputa eleitoral, em feito inédito na democracia brasileira.

