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ELEIÇÕES 2026

Lula reeleito: veja vídeo da comemoração

Com óculos de estrela e sorriso no rosto, presidente celebrou ao lado de aliados e da esposa

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
25/10/2026 22:03

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Lula comemorou a vitória com a esposa, Janja da Silva
Lula comemorou a vitória com a esposa, Janja da Silva crédito: Reprodução/Redes Sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se emocionou ao vencer a eleição neste domingo (25/10) e conquistar um quarto mandato na Presidência da República. Aliados gravaram o momento em que ele comemorou a vitória, e o vídeo viralizou nas redes sociais.

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Vestindo um par de óculos com lentes em formato de estrela, Lula abraçou a primeira-dama Janja da Silva, que estava chorando. Enquanto consolava a parceira, posou para uma foto fazendo um “hang loose”.

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Na sequência, deu pulos e abriu um grande sorriso. Cumprimentou aliados e seguiu colado na esposa, a quem beijou para comemorar.

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Lula derrotou Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno após ter saído atrás na rodada inicial da disputa eleitoral, em feito inédito na democracia brasileira.

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