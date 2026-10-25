Vídeo: Marçal e aliados de Flávio comemoraram ‘virada’ durante apuração

Em meio à apuração do segundo turno da eleição presidencial, o influenciador Pablo Marçal publicou um vídeo em que comemorava ao lado de Flávio Bolsonaro (PL) por este ter passado Lula (PT) em um momento da divulgação dos resultados.

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“Passou, passou, passou!”, celebrou Marçal. Outros aliados também gritaram e comemoraram, enquanto uma parte pedia para aguardar.

Flávio Bolsonaro sorriu e cumprimentou o coach, mas levantou a mão e pediu “calma”. Líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (CE) foi outro que disse que Marçal deveria ter calma para avaliar o resultado.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também aparece no vídeo, mas não esboça reação com o momento. Com um celular na mão, ele se manteve com expressão serena.

Enquanto a apuração acontecia, Nikolas fez posts mostrando confiança na vitória de Flávio, mesmo com Lula à frente. “Esperando os votos do Sudeste entrar. Nada como um dia após o outro”, escreveu em uma publicação. “Quando abrir as urnas de São Paulo… Agora eles vão sentir o contrário”, disse, em outra.

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A projeção, contudo, não se concretizou, e a apuração revelou a vitória de Lula para um quarto mandato na Presidência da República.

