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ELEIÇÕES 2026

Nikolas sugere que houve fraude na eleição

Deputado disse que pesquisas apontavam vitória de Flávio, mas no primeiro turno criticou os institutos e prometeu uma CPI contra eles

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AM
Andrei Megre
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Andrei Megre
Repórter
26/10/2026 00:31

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Nikolas disse que a decisão causa revolta em toda a população, principalmente em pais
Nikolas disse que não reconhece o resultado das urnas crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Após a vitória de Lula (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) fez publicações nas redes sociais questionando a validade do resultado das urnas.

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Em um post no X (antigo Twitter), o mineiro destacou que Lula ganhou 11 milhões de votos entre os turnos e cresceu em todos os estados. “Redução na abstenção não explica o fenômeno. Todos os votos dos outros candidatos teriam que ir pro Lula. Qual a chance?”, questionou.

Já no Instagram, ele divulgou um vídeo em que critica o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin pela decisão que prorrogou o horário de votação em duas horas em todo o país, após pedidos de ambas as candidaturas para aumentar o prazo em locais específicos.

“O que a gente está vendo nesse momento é uma eleição que é impossível de reconhecer. É impossível acreditar que, simplesmente o ex-advogado pessoal do Lula toma uma decisão um minuto após encerrar a apuração (sic) nunca antes vista na história desse país”, disse Nikolas. A decisão foi tomada, na verdade, no início da apuração.

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O deputado ainda citou que a maior parte dos institutos de pesquisas colocavam o Flávio Bolsonaro na frente. No primeiro turno, ele prometeu uma CPI contra esses mesmos institutos por terem previsto que Lula teria mais votos.

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“Os marcadores históricos, como Minas Gerais: quem ganha em Minas, ganha no Brasil. E quem sai na frente no primeiro turno também ganha as eleições. Simplesmente o Lula conseguiu quebrar todos esses incríveis marcadores”, completou Nikolas. Lula perdeu em Minas no primeiro turno, mas virou no segundo, tal qual fez no país.

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