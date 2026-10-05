Nikolas promete CPI dos institutos de pesquisa

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (5/10) para prometer que abrirá investigação contra os institutos de pesquisa eleitoral. Segundo o deputado reeleito com mais de 3 milhões de votos, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) será criada devido a erros de projeção na corrida presidencial das entidades.

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Na publicação, Nikolas exemplifica a projeção do DataFolha, que previa que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estaria 6 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro (PL), em Minas Gerais, 2 dias antes da eleição. A apuração nas urnas, no entanto, mostrou que o senador venceu por 5% de diferença.

"Em Minas, DataFolha deu 5 pontos pra Lula na frente. Terminou Flávio 5 pontos na frente do Lula. Prometi e lutarei por isso: faremos a CPI dos institutos de pesquisa ano que vem", escreveu o parlamentar, via "X".

Em Minas, DataFolha deu 5 pontos pra Lula na frente. Terminou Flávio 5 pontos na frente do Lula. Prometi e lutarei pra isso: faremos a CPI dos institutos de pesquisa ano que vem. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 5, 2026

Segundo o deputado, a CPI dos institutos de pesquisa é algo que prometeu, e que lutará para que a promessa seja cumprida. Nikolas projeta o inquérito seja iniciado em 2027.

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*Estagiário sob orientação do editor-executivo João Renato Faria