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ELEIÇÕES 2026

Nikolas promete CPI dos institutos de pesquisa

Deputado citou projeção de vitória de Lula sobre Flávio em Minas como exemplo para a investigação

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
05/10/2026 12:09

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Nikolas Ferreira
Nikolas Ferreira prometeu CPI dos institutos de pesquisa eleitoral crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (5/10) para prometer que abrirá investigação contra os institutos de pesquisa eleitoral. Segundo o deputado reeleito com mais de 3 milhões de votos, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) será criada devido a erros de projeção na corrida presidencial das entidades.

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Na publicação, Nikolas exemplifica a projeção do DataFolha, que previa que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estaria 6 pontos percentuais à frente de Flávio Bolsonaro (PL), em Minas Gerais, 2 dias antes da eleição. A apuração nas urnas, no entanto, mostrou que o senador venceu por 5% de diferença.

"Em Minas, DataFolha deu 5 pontos pra Lula na frente. Terminou Flávio 5 pontos na frente do Lula. Prometi e lutarei por isso: faremos a CPI dos institutos de pesquisa ano que vem", escreveu o parlamentar, via "X".

Segundo o deputado, a CPI dos institutos de pesquisa é algo que prometeu, e que lutará para que a promessa seja cumprida. Nikolas projeta o inquérito seja iniciado em 2027. 

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*Estagiário sob orientação do editor-executivo João Renato Faria

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