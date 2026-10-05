Confira os deputados federais eleitos em Minas Gerais

As eleições para deputado federal neste domingo (4/10) revelaram os parlamentares escolhidos para representar Minas Gerais na Câmara dos Deputados a partir de 2027. Entre as 53 cadeiras disponíveis, o PL, de Flávio Bolsonaro, conseguiu eleger 21 candidatos, incluindo o mais votado em todo o país: Nikolas Ferreira, com 3.119.318 votos.

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Ao todo, 37 parlamentares foram reeleitos, 14 terão o primeiro mandato na Câmara dos Deputados e 2 voltam ao cargo após não se elegerem na eleição de 2022.

Confira a lista com os candidatos eleitos, por partido:

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Partido Liberal (PL) - 21 cadeiras

Nikolas Ferreira - 27,41% dos votos válidos (3.119.314 votos) - Reeleito

Zé Vitor - 1,27% dos votos válidos (145.006 votos) - Reeleito

Emidinho Madeira - 0,83% dos votos válidos (94.812 votos) - Reeleito

Eros Biondini - 0,72% dos votos válidos (81.650 votos) - Reeleito

Vinicius Diniz - 0,71% dos votos válidos (80.567 votos) - Eleito

Igor Santos - 0,62% dos votos válidos (70.572 votos) - Eleito

Dr. Marcos Vinicius - 0,59% dos votos válidos (67.371 votos) - Eleito

Greyce Elias - 0,58% dos votos válidos (66.395 votos) - Reeleita

Lafayette Andrada - 0,54% dos votos válidos (61.773 votos) - Reeleito

Dr. Frederico - 0,53% dos votos válidos (60.625 votos) - Reeleito

Caporezzo - 0,51% dos votos válidos (57.878 votos) - Eleito

Rosangela Reis - 0,50% dos votos válidos (57.063 votos) - Reeleita

Marcelo Álvaro Antônio - 0,50% dos votos válidos (56.958 votos) - Reeleito

Fabinho Ramalho - 0,39% dos votos válidos (43.908 votos) - Retorna ao cargo

Thiago Ganem - 0,38% dos votos válidos (42.718 votos) - Eleito

Delegada Ione - 0,35% dos votos válidos (39.275 votos) - Reeleita

Rodrigo Tavares - 0,33% dos votos válidos (37.534 votos) - Eleito

Lincoln Portela - 0,33% dos votos válidos (37.162 votos) - Reeleito

Subtenente Gonzaga - 0,32% dos votos válidos (35.958 votos) - Retorna ao cargo

Junio Amaral - 0,30% dos votos válidos (33.762 votos) - Reeleito

Sargento Mello-Casal - 0,22% dos votos válidos (25.090 votos) - Eleito

Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) - 13 cadeiras

Ana Elisa (PT) - 4,61% dos votos válidos (524.219 votos) - Eleita

Reginaldo Lopes (PT) - 1,89% dos votos válidos (215.189 votos) - Reeleito

Rogério Correia (PT) - 1,63% dos votos válidos (185.911 votos) - Reeleito

Ana Pimentel (PT) - 1,27% dos votos válidos (144.496 votos) - Reeleito

Gleide Andrade (PT) - 1,14% dos votos válidos (130.253 votos) - Eleita

Paulo Guedes (PT) - 1,12% dos votos válidos (126.891 votos) - Reeleito

Pedro Rousseff (PT) - 1,04% dos votos válidos (118.567 votos) - Eleito

Miguel Ângelo (PT) - 0,97% dos votos válidos (110.124 votos) - Reeleito

Dandara (PT) - 0,95% dos votos válidos (108.193 votos) - Reeleita

Lohanna (PV) - 0,95% dos votos válidos (108.182 votos) - Eleita

Bella Gonçalves (PT) - 0,87% dos votos válidos (98.750 votos) - Eleita

Padre João (PT) - 0,76% dos votos válidos (86.923 votos) - Reeleito

Leonardo Monteiro (PT) - 0,69% dos votos válidos (78.841 votos) - Reeleito

Federação União Progressista (União Brasil/PP) - 6 cadeiras

Pinheirinho (PP) - 1,34% dos votos válidos (151.981 votos) - Reeleito

Rodrigo de Castro (União) - 0,93% dos votos válidos (105.370 votos) - Reeleito

Delegado Marcelo Freitas (União) - 0,91% dos votos válidos (103.895 votos) - Reeleito

Dimas Fabiano (PP) - 0,80% dos votos válidos (90.825 votos) - Reeleito

Rafael Simões (União) - 0,76% dos votos válidos (86.130 votos) - Reeleito

Samuel Viana (União) - 0,75% dos votos válidos (84.879 votos) - Reeleito

Republicanos - 3 cadeiras

Gleidson Azevedo - 1,11% dos votos válidos (126.248 votos) - Eleito

Bruno Farias - 1% dos votos válidos (113.379 votos) - Reeleito

Gilberto Abramo - 0,84% dos votos válidos (96.046 votos) - Reeleito

Partido Social Democrático (PSD) - 2 cadeiras

Weliton Prado - 1,14% dos votos válidos (129.366 votos) - Reeleito

Diego Andrade - 0,96% dos votos válidos (109.445 votos) - Reeleito

Federação Psol/Rede - 2 cadeiras

Duda Salabert (Psol) - 2,02% dos votos válidos (229.535 votos) - Reeleita

André Janones (Rede) - 0,69% dos votos válidos (78.777 votos) - Reeleito

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) - 1 cadeira

Newton Cardoso Jr. - 0,82% dos votos válidos (93.759 votos) - Reeleito

Avante - 1 cadeira

Luis Tibé - 0,76% dos votos válidos (86.739 votos) - Reeleito

Podemos - 1 cadeira

Nely Aquino - 0,62% dos votos válidos (70.921 votos) - Reeleita

Partido Socialista Brasileiro (PSB) - 1 cadeira

Duarte Júnior - 0,41% dos votos válidos (46.479 votos) - Eleito

Federação PSDB/Cidadania - 1 cadeira

Paulo Abi-Ackel (PSDB) - 0,60% dos votos válidos (68.795 votos) - Reeleito

Federação Renovação Solidária (PRD/Solidariedade) - 1 cadeira

Fred Costa (PRD) - 0,88% dos votos válidos (100.082 votos) - Reeleito

*Estagiário sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria