Mãe de Isabella Nardoni e pai de Henry Borel são eleitos deputados federais

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Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, e Leniel Borel, pai de Henry Borel, foram eleitos deputados federais. Ambos entraram na política após perderem os filhos em crimes de grande repercussão nacional.

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Ana Carolina, vereadora em São Paulo pelo Podemos, recebeu mais de 245 mil votos e foi a segunda mais votada do partido. A legenda deve ocupar seis cadeiras na próxima legislatura. Após o resultado, ela afirmou que o mandato é "mais um marco de uma missão".

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No Rio de Janeiro, Leniel Borel (PP) foi eleito com 72.658 votos. A perda de seu filho Henry, assassinado em 2021, o motivou a focar na proteção infantil. Leniel, de 42 anos, é natural de Duque de Caxias e já atuava como vereador no Rio há dois anos.

A candidatura de Borel recebeu forte apoio partidário, com um repasse de R$ 2 milhões do Fundo Eleitoral, valor que representou a maior parte do que arrecadou para a campanha. Ele concorreu pela Federação União Progressista, formada por União Brasil e PP.

Com a eleição, os dois deixam suas vagas nas câmaras municipais para assumir os mandatos em Brasília. A posse está prevista para 1º de fevereiro de 2027, com duração de quatro anos.

O caso Isabella

A investigação apontou que Isabella Nardoni foi agredida e asfixiada no apartamento do pai, em São Paulo, e depois jogada do sexto andar em 2008. O pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá, sempre negaram o crime.

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Ambos foram condenados em 2010. Alexandre Nardoni recebeu uma pena de 30 anos de prisão, enquanto Anna Carolina Jatobá foi sentenciada a 26 anos. Ela passou para o regime aberto em 2023, e ele, em 2024.