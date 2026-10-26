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ELEIÇÕES 2026

Zema acusa Lula de dar 'golpe à la Venezuela' após reeleição

Ex-governador de Minas criticou decisão do STF que prorrogou a votação até as 19h e afirmou que eleição foi marcada por mentiras

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
26/10/2026 00:09

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Zema acompanha apuração de votos em bar de BH
Zema comparou a decisão ao que ocorreu na Venezuela em 2015 crédito: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de aplicar um "golpe à la Venezuela" após a confirmação de sua reeleição, neste domingo (25/10). Em vídeo publicado nas redes sociais, Zema questionou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que prorrogou o horário de votação em todo o país das 17h para as 19h, atendendo a um pedido da campanha petista.

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"O Lula aplicou um golpe à la Venezuela, a mesma coisa que seu companheiro e ditador fez lá, prorrogando o prazo da eleição", declarou o ex-governador. A decisão de estender a votação foi tomada pelo ministro Cristiano Zanin, do STF, após a campanha de Lula relatar problemas no transporte de eleitores em pelo menos dez estados.

Ao fazer a acusação, Zema comparou a decisão ao que ocorreu na Venezuela em 2015, quando o Conselho Nacional Eleitoral prorrogou o horário de votação. O ex-governador também criticou a condução da disputa presidencial e acusou adversários políticos de disseminarem informações falsas durante a campanha. "Essa foi a eleição mais mentirosa que eu já vi na vida. Montaram um ‘exército’ pra espalhar mentiras e driblar a legislação. E nada aconteceu", criticou.

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Processo eleitoral

Zema disse ainda ter sido alvo de notícias falsas ao longo do processo eleitoral e acusou o que chamou de "sistema" de proteger seus adversários. "Eu mesmo fui vítima de diversas fake news durante todo esse processo. E nada acontece com essa turma. Eles falam o que bem entendem, e o sistema os protege", declarou.

Na publicação, o ex-governador também fez críticas ao desempenho do país nas áreas de educação e segurança pública, além de atacar ministros do Supremo Tribunal Federal. "O Brasil vai continuar, após 20 anos de PT, amargando as piores colocações na educação mundial. O Brasil vai continuar dominado pelo crime", escreveu.

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Ao encerrar a manifestação, Zema lamentou o resultado das urnas e criticou a perspectiva de mais quatro anos de governo petista. "Mas agora vamos trabalhar, que vêm aí mais quatro anos de farra pra sustentar. A conta vai continuar chegando. Porém, cada vez mais alta. Que Deus tenha misericórdia dessa nação”, concluiu.

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