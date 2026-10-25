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ELEIÇÕES 2026

'Lula não é meu presidente', diz Nikolas

Deputado federal pediu que 'tudo seja esclarecido'; mais cedo o mesmo criticou a decisão de prorrogação do prazo de votação

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
25/10/2026 23:46

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Nikolas Ferreira votou na Escola Estadual Álvaro Salles, no Bairro Trevo, na Região da Pampulha
Nikolas Ferreira votou na Escola Estadual Álvaro Salles, no Bairro Trevo, na Região da Pampulha crédito: Jair Amaral / EM / DA Press

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na noite deste domingo (25/10). Em publicação no X (antigo Twitter), o parlamentar não aceitou o resultado das urnas e pediu que "tudo seja esclarecido".

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"Mudar a regra do jogo no meio dele não é democrático", escreveu em referência à decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou o horário de votação do segundo turno da eleição presidencial até as 19h em todo o país. Após o resultado, o candidato escreveu: "Que tudo seja esclarecido. Até lá, Lula não é meu presidente".

A decisão no entanto, veio após pedido dos dois candidatos, Lula e Flávio Bolsonaro (PL). O senador pediu maior tempo de votação em 17 municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A equipe do candidato alega que chuvas, alagamentos e interdições de vias dificultaram o acesso de eleitores às seções.

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Na petição, da coligação do Lula, as siglas argumentam que a redução da oferta de transporte público em diferentes cidades comprometeu o deslocamento dos eleitores até os locais de votação. O pedido foi apresentado após decisões judiciais determinarem a recomposição da frota de ônibus em municípios como Salvador, Teresina e São Paulo.

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Em outra publicação, Nikolas acusou de Zanin poder criar uma narrativa para favorecer a candidatura de reeleição de Lula. Além disso, também insinuou a possibilidade de pedir impeachment contra o ministro. 

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