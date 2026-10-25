'Lula não é meu presidente', diz Nikolas

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na noite deste domingo (25/10). Em publicação no X (antigo Twitter), o parlamentar não aceitou o resultado das urnas e pediu que "tudo seja esclarecido".

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"Mudar a regra do jogo no meio dele não é democrático", escreveu em referência à decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou o horário de votação do segundo turno da eleição presidencial até as 19h em todo o país. Após o resultado, o candidato escreveu: "Que tudo seja esclarecido. Até lá, Lula não é meu presidente".

A decisão no entanto, veio após pedido dos dois candidatos, Lula e Flávio Bolsonaro (PL). O senador pediu maior tempo de votação em 17 municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A equipe do candidato alega que chuvas, alagamentos e interdições de vias dificultaram o acesso de eleitores às seções.

Na petição, da coligação do Lula, as siglas argumentam que a redução da oferta de transporte público em diferentes cidades comprometeu o deslocamento dos eleitores até os locais de votação. O pedido foi apresentado após decisões judiciais determinarem a recomposição da frota de ônibus em municípios como Salvador, Teresina e São Paulo.

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Em outra publicação, Nikolas acusou de Zanin poder criar uma narrativa para favorecer a candidatura de reeleição de Lula. Além disso, também insinuou a possibilidade de pedir impeachment contra o ministro.