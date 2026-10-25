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ELEIÇÕES 2026

Bella Gonçalves sobre vitória de Lula: 'Dia de alívio, mas de vigilância'

Deputada federal eleita em Minas Gerais disse que foi 'a maior vitória do povo brasileiro'

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Nara Ferreira
Ana Luiza Soares
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
25/10/2026 23:29

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Bella Gonçalves comemorou a vitória do presidente Lula
Bella Gonçalves comemorou a vitória do presidente Lula crédito: Reprodução

A deputada federal eleita de Minas Gerais Bella Gonçalves (PT) comemorou a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas ruas de Belo Horizonte, na noite deste domingo (25/10). O candidato foi reeleito por 51,79% dos votos válidos contra 48,21% de Flávio Bolsonaro (PL).

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Ao Estado de Minas, a parlamentar disse que a sensação é de que foi "a maior vitória do povo brasileiro". "Foi a maior das vitórias do presidente Lula e da esquerda no Brasil, sem dúvida nenhuma. Saiu o primeiro turno atrás, virou a partir do convencimento do povo brasileiro, a partir da mobilização da juventude até os mais velhos", disse Bella.

Ela ainda comentou e agradeceu aos mais velhos que foram votar para defender a democracia. "Hoje é dia de alívio, de alegria, mas também de muita vigilância. Porque sabemos que o resultado das urnas não representa ainda governabilidade do presidente Lula. Vai ser o Congresso que vai tentar dificultar o presidente. Vou fazer parte resistência", afirmou a parlamentar.

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Reeleição

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se emocionou ao vencer a eleição neste domingo e conquistar um quarto mandato na Presidência da República. Aliados gravaram o momento em que ele comemorou a vitória, e o vídeo viralizou nas redes sociais. Vestindo um par de óculos com lentes em formato de estrela, Lula abraçou a primeira-dama Janja da Silva, que estava chorando.

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Lula derrotou Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno após ter saído atrás na rodada inicial da disputa eleitoral, em feito inédito na democracia brasileira.

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