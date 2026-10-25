Lula agradece Janones por apoio na campanha: 'Nosso general'

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

No primeiro discurso após ser reeleito presidente da República, na noite deste domingo (25/10), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), agradeceu ao deputado federal eleito André Janones (Rede-MG) pelo "papel exponencial na campanha". O presidente foi reeleito com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro (PL), com 99,99% das urnas apuradas.

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"Quero agradecer a esse companheiro aqui, o Janones. "Nosso general, que teve um papel exponencial nessa campanha para levantar diariamente, de manhã, de tarde e de noite a moral da nossa tropa", afirmou.

Após o elogio, apoiadores do presidente reeleito vibraram com um grito de "explode", bordão popularizado por Janones no canal de WhatsApp "Exército do Lula". Na sequência, a multidão gritou: "Janones, guerreiro do povo brasileiro". O canal superou a marca de 10 milhões de participantes. Mais cedo, o deputado voltou a cravar a vitória de Lula no segundo turno da eleição, publicando uma foto ao lado do petista.

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Lula ainda aproveitou para dizer que aprendeu lições após as eleições de 2026 e disse que a comunicação digital vai ganhar mais espaço no governo. O petista disse que ganhou um celular, está aprendendo a usá-lo, e que conversará diretamente com o povo brasileiro.