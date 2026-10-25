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PRESIDENTE REELEITO

Lula agradece Janones por apoio na campanha: 'Nosso general'

Deputado federal comandou o canal 'Exército do Lula' que ultrapassou a marca de 10 milhões de participantes

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
25/10/2026 23:05

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Janones e Lula em registro feito neste domingo
Janones e Lula em registro feito neste domingo crédito: Reprodução/Redes Sociais

No primeiro discurso após ser reeleito presidente da República, na noite deste domingo (25/10), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), agradeceu ao deputado federal eleito André Janones (Rede-MG) pelo "papel exponencial na campanha". O presidente foi reeleito com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro (PL), com 99,99% das urnas apuradas.

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"Quero agradecer a esse companheiro aqui, o Janones. "Nosso general, que teve um papel exponencial nessa campanha para levantar diariamente, de manhã, de tarde e de noite a moral da nossa tropa", afirmou.

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Após o elogio, apoiadores do presidente reeleito vibraram com um grito de "explode", bordão popularizado por Janones no canal de WhatsApp "Exército do Lula". Na sequência, a multidão gritou: "Janones, guerreiro do povo brasileiro". O canal superou a marca de 10 milhões de participantes. Mais cedo, o deputado voltou a cravar a vitória de Lula no segundo turno da eleição, publicando uma foto ao lado do petista.

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Lula ainda aproveitou para dizer que aprendeu lições após as eleições de 2026 e disse que a comunicação digital vai ganhar mais espaço no governo. O petista disse que ganhou um celular, está aprendendo a usá-lo, e que conversará diretamente com o povo brasileiro.

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