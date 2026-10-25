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ELEIÇÕES 2026

Kassio: prorrogação da votação não provocou 'nenhuma alteração' na eleição

Presidente do TSE deu coletiva para falar da realização do segundo turno

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Repórter
25/10/2026 22:48

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Kassio Nunes Marques afirmou que a prorrogação no prazo de fechamento das urnas não causou problemas na totalização dos votos
Kassio Nunes Marques afirmou que a prorrogação no prazo de fechamento das urnas não causou problemas na totalização dos votos crédito: Lula Marques/Agência Brasil.

POR ISADORA ALBERNAZ, ANA POMPEU E LUÍSA MARTINS

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BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, afirmou neste domingo (25/10), após a confirmação da vitória do presidente Lula (PT) contra Flávio Bolsonaro (PL), que a prorrogação no prazo de fechamento das urnas não causou problemas na totalização dos votos.

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"Mesmo diante de todas essas circunstâncias, adotamos todas as providências que se fizeram necessárias e fomos absolutamente exitosos. Volto a dizer: não houve nenhuma alteração advinda da decisão judicial", disse.

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Mais cedo, em uma decisão inédita, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin e Kassio Nunes Marques determinaram que a votação fosse estendida até as 19h em seções em que a votação ainda não havia sido concluída e em que as urnas permanecem abertas.

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