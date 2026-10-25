Ana Elisa não vai a SP por segurança: 'MG estava muito hostil'

A deputada federal eleita aos 21 anos, Ana Elisa (PT), afirmou nas redes sociais que não foi a São Paulo para comemorar a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por recomendação de sua equipe de segurança, diante do clima político em Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Eu não fui para SP por recomendação da minha segurança, MG estava muito hostil. Mas, quero agradecer o PT, o presidente, TODOS, por terem me convidado, acreditado no meu trabalho e terem lutado para que eu persistisse, OBRIGADA”, escreveu.

Em outro registro, Ana Elisa aparece comemorando a vitória do petista com familiares em sua casa, em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro ao lado de familiares.

Lula conquista quarto mandato

Com 99,99% das urnas apuradas, Lula alcançou 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro (PL), segundo os dados eleitorais divulgados neste domingo. O resultado garantiu ao petista um quarto mandato na Presidência da República.

A vitória também marcou um feito inédito desde a redemocratização. Lula se tornou o primeiro candidato a terminar o primeiro turno de uma eleição presidencial atrás do adversário e vencer a disputa no segundo turno. Nas sete eleições anteriores decididas em duas etapas, o candidato que saiu na frente na primeira votação também venceu a disputa final.

Deputada mais jovem de Minas

Ana Elisa foi eleita deputada federal por Minas em 4 de outubro, aos 21 anos, com 524.219 votos, o equivalente a 4,57% dos votos válidos no estado. Natural de Divinópolis, ela ficou em segundo lugar entre os candidatos mais votados em Minas, atrás de Nikolas Ferreira (PL), que recebeu 3.119.318 votos e foi o deputado federal mais votado do país.

Com a eleição, Ana se tornou a mulher mais jovem a conquistar uma vaga na Câmara dos Deputados por Minas e superou o recorde anterior, que pertencia a Nikolas, eleito em 2022, aos 26 anos.

No ranking nacional de votação para deputado federal, a mineira ficou em sétimo lugar. Entre as mulheres eleitas para o cargo, ocupou a quarta posição.

A jovem ganhou projeção política nas redes sociais, onde publica vídeos sobre política, direitos sociais e combate à desinformação. Com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram e no TikTok, utiliza uma linguagem direta para abordar temas como racismo, feminismo, o fim da escala de trabalho 6x1 e o combate às notícias falsas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos