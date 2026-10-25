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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro ficará sem cargo público pela 1ª vez em 24 anos

Atualmente senador, ele passou mais da metade de sua vida em posições parlamentares

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Repórter
25/10/2026 23:42

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Flávio Bolsonaro ficará sem cargo público
Flávio Bolsonaro ficará sem cargo público crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

POR JÉSSICA MAES

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SÃO PAULO, SP - Com a derrota na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), 45, não terá um cargo público pela primeira vez desde 2003. Atualmente senador, ele passou mais da metade de sua vida em posições parlamentares, mas seu mandato termina no final de janeiro.

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Com a trajetória política profundamente ligada à do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio começou a carreira pública como o deputado estadual mais jovem do Rio de Janeiro, aos 19 anos. À época, Jair ocupava uma cadeira no Congresso Nacional.

Ficou na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) por quatro mandatos, até ser eleito para o Senado em 2018, quando seu pai foi alçado ao Palácio do Planalto.

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Em sua carreira política, foi investigado por suspeita de "rachadinha" na Alerj, caso que teve provas anuladas pela Justiça, Em 2026, passou a ser investigado em inquérito sobre repasses de dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro, supostamente para financiar "Dark Horse", filme sobre seu pai.

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