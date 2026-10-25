Lula agradece aos jovens e idosos que foram votar no segundo turno

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agradeceu aos jovens e idosos que foram às urnas no segundo turno das eleições de 2026. Durante o discurso após a vitória, o presidente destacou a participação da juventude na defesa da democracia e relatou histórias de pessoas que enfrentaram dificuldades para votar.

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"Quero agradecer a generosidade da juventude brasileira que foi para a rua para defender a democracia", afirmou Lula. Em seguida, ele agradeceu às pessoas idosas e contou ter visto eleitores com dificuldades de locomoção sendo levados por familiares para votar.

"Eu vi muitas cenas hoje de pessoas sendo carregadas pelos seus netos para ir votar; pessoas impossibilitadas de se locomover; pessoas com câncer e com outro tipo de doença", declarou.

No mesmo discurso, Lula disse que a eleição deixou lições e prometeu mudanças na condução do governo. Também afirmou que pretende melhorar a relação com o Congresso Nacional e criticou empresas de tecnologia que, segundo ele, tentam influenciar o resultado eleitoral sem pagar impostos no país.

O presidente declarou que a disputa representou "uma derrota do negacionismo" e "uma derrota da mentira". Em outro momento, agradeceu ao deputado federal André Janones (Rede-MG), a quem atribuiu papel importante na mobilização da campanha.

Lula vence Flávio Bolsonaro

Lula foi reeleito para seu quarto mandato presidencial ao vencer o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. Com 100% das seções totalizadas, o petista obteve 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% do adversário.

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Em 2022, Lula também venceu o segundo turno, quando derrotou Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio. Naquela eleição, o petista recebeu 50,9% dos votos válidos, contra 49,1% do então presidente, segundo a totalização oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).