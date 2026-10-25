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ELEIÇÕES 2026

CEO da AtlasIntel crava vitória de Lula: 'Ganhou'

Andrei Roman criticou metodologias de institutos de pesquisa e afirmou que mobilização de eleitores lulistas foi subestimada

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Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.
25/10/2026 20:12

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Lula e Flávio enfrentam alto índice de rejeição
Roman atribuiu a superestimação do desempenho de Flávio Bolsonaro ao receio dos institutos de enfrentar questionamentos judiciais e políticos crédito: Reprodução TV Globo

O CEO do instituto de pesquisa AtlasIntel, Andrei Roman, cravou a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) neste domingo (25/10), durante a apuração do segundo turno das eleições presidenciais. Em publicação no X (antigo Twitter), o executivo escreveu que o petista "ganhou" e criticou os métodos utilizados por institutos de pesquisa na reta final da campanha.

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"Parabéns à Futura, que teve mais coragem que a AtlasIntel, Quaest e DataFolha juntas", escreveu Roman, se referindo aos institutos que, às vésperas da eleição, cravaram a vitória de Flávio. Segundo ele, os institutos Quaest e Datafolha utilizaram modelos equivocados para estimar o comparecimento dos eleitores às urnas, deixando de considerar o aumento da mobilização de apoiadores de Lula.

O executivo também reconheceu problemas na última pesquisa da AtlasIntel. Segundo Roman, a opção por um período de coleta de cinco dias reduziu a capacidade do levantamento de captar o estreitamento da disputa. Ele afirmou que a última atualização do monitoramento interno do instituto indicava uma diferença de 0,6 ponto percentual entre os candidatos, e não de 1,6 ponto.

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Roman atribuiu a superestimação do desempenho de Flávio Bolsonaro ao receio dos institutos de enfrentar questionamentos judiciais e políticos. Na publicação, também criticou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e defendeu mudanças no Judiciário, incluindo o impeachment de ministros.

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Apesar da avaliação do CEO da AtlasIntel, o resultado da eleição ainda não estava definido oficialmente no momento da publicação. Às 19h55, com 18,82% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro liderava com 50,35% dos votos válidos, contra 49,65% de Lula, segundo dados do TSE.

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