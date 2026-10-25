CEO da AtlasIntel crava vitória de Lula: 'Ganhou'
Andrei Roman criticou metodologias de institutos de pesquisa e afirmou que mobilização de eleitores lulistas foi subestimada
compartilhe
O CEO do instituto de pesquisa AtlasIntel, Andrei Roman, cravou a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) neste domingo (25/10), durante a apuração do segundo turno das eleições presidenciais. Em publicação no X (antigo Twitter), o executivo escreveu que o petista "ganhou" e criticou os métodos utilizados por institutos de pesquisa na reta final da campanha.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Sim, ganhou.— Andrei Roman (@andrei__roman) October 25, 2026
"Parabéns à Futura, que teve mais coragem que a AtlasIntel, Quaest e DataFolha juntas", escreveu Roman, se referindo aos institutos que, às vésperas da eleição, cravaram a vitória de Flávio. Segundo ele, os institutos Quaest e Datafolha utilizaram modelos equivocados para estimar o comparecimento dos eleitores às urnas, deixando de considerar o aumento da mobilização de apoiadores de Lula.
Quaest e DataFolha utilizaram modelos errôneos de eleitor provável, pois o nítido aumento da mobilização lulista elevava na margem a taxa de comparecimento desse grupo. Em vez de refletir esse padrão, fizeram o contrário, algo impossível de justificar.— Andrei Roman (@andrei__roman) October 25, 2026
O executivo também reconheceu problemas na última pesquisa da AtlasIntel. Segundo Roman, a opção por um período de coleta de cinco dias reduziu a capacidade do levantamento de captar o estreitamento da disputa. Ele afirmou que a última atualização do monitoramento interno do instituto indicava uma diferença de 0,6 ponto percentual entre os candidatos, e não de 1,6 ponto.
Leia Mais
Roman atribuiu a superestimação do desempenho de Flávio Bolsonaro ao receio dos institutos de enfrentar questionamentos judiciais e políticos. Na publicação, também criticou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e defendeu mudanças no Judiciário, incluindo o impeachment de ministros.
No fim das contas, o medo de subestimar Flávio Bolsonaro — diante da perseguição judicial constante do TSE e da promessa de CPI das pesquisas — fez todos os grandes institutos superestimarem seu desempenho na margem.— Andrei Roman (@andrei__roman) October 25, 2026
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Apesar da avaliação do CEO da AtlasIntel, o resultado da eleição ainda não estava definido oficialmente no momento da publicação. Às 19h55, com 18,82% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro liderava com 50,35% dos votos válidos, contra 49,65% de Lula, segundo dados do TSE.