Eleitor chega para votar após prorrogação e encontra seção fechada em BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Após a turbulência causada pela prorrogação do prazo de votação em todo o Brasil até às 19h, eleitores foram aos locais de votação, neste domingo (25/10), mas encontram portas fechadas nas seções eleitorais, em Belo Horizonte. A ampliação do horário ocorreu após decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Em imagens cedidas ao Estado de Minas, um homem, de 31 anos, natural de São José dos Campos, morador e eleitor em Belo Horizonte, que preferiu não se identificar, chegou para votar no Colégio Copam, no Bairro Liberdade, na Região da Pampulha, e encontrou a seção fechada, às 17h45.

Nas imagens, ele questiona as urnas sendo guardadas mesmo após a decisão de prorrogar o prazo. Ele então é informado pelo responsável de que, a orientação recebida foi para encerrar normalmente às 17h.

Em outro registro, o eleitor pergunta como está o funcionamento da votação no local, e recebe como resposta que todas as seções já haviam sido fechadas por orientação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A reportagem também flagrou a Escola Estadual Barão de Mauá, no Bairro Floresta, na Região Leste de BH, onde os portões já estavam fechados às 17h50.

Decisão

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) pediram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), neste domingo (25/10), a prorrogação por duas horas do encerramento da votação do segundo turno das eleições de 2026. A solicitação previa que as urnas permanecessem abertas até as 19h, no horário de Brasília, em todo o país. Pouco depois, o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), ampliou o horário de votação em todo o Brasil por mais duas horas.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) pediu maior tempo de votação em 17 municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A equipe do candidato alega que chuvas, alagamentos e interdições de vias dificultaram o acesso de eleitores às seções.

Na petição, da coligação do Lula, as siglas argumentam que a redução da oferta de transporte público em diferentes cidades comprometeu o deslocamento dos eleitores até os locais de votação. O pedido foi apresentado após decisões judiciais determinarem a recomposição da frota de ônibus em municípios como Salvador, Teresina e São Paulo.

Segundo o documento, em Salvador, uma inspeção na garagem do sistema BRT identificou que a frota em circulação no domingo era inferior à utilizada durante a semana. Em Teresina, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí determinou o restabelecimento da frota e da frequência do serviço aos níveis habituais dos dias úteis, sob multa de R$ 1 milhão por hora. Na capital paulista, a Justiça Eleitoral determinou a operação de 100% da frota municipal, que, conforme a petição, continuava operando em cerca de 60%.

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A coligação também relatou registros de redução na oferta de ônibus em João Pessoa, Maceió e municípios do interior de Alagoas, Pernambuco, Pará e Rio de Janeiro.