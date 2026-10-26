Nikolas criticou pesquisas, mas agora as usa para sustentar tese de fraude

Menos de um mês após criticar os institutos de pesquisa e prometer instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra eles, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) agora usou os levantamentos como argumento para sustentar uma tese de que as eleições foram fraudadas.

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“A maioria de todas as pesquisas dava o Flávio na frente, inclusive o próprio Datafolha”, disse o parlamentar, em vídeo publicado nesse domingo (25/10), após a apuração das urnas revelar a vitória de Lula (PT) sobre Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial.

Somente um levantamento, o do Instituto Colectta divulgado no sábado (24), apontou uma vitória petista. Os demais apontavam para um triunfo de Flávio Bolsonaro por uma pequena margem.

Crítica a institutos

No primeiro turno, o movimento foi contrário: a maior parte das pesquisas colocava Lula na frente, mas foi Flávio quem largou na dianteira, com 47,03% dos votos contra 45,16% do petista.

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Nikolas reagiu descredibilizando os levantamentos: "Em Minas, Datafolha deu 5 pontos pra Lula na frente. Terminou Flávio 5 pontos na frente do Lula. Prometi e lutarei por isso: faremos a CPI dos institutos de pesquisa ano que vem". Agora, ele os trata como referência.

