Só um instituto previu vitória de Lula na véspera do 2º turno

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Apenas um instituto de pesquisa eleitoral apontou, na véspera da votação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente no 2º turno das eleições de 2026. Lula foi reeleito neste domingo (25/10) com 51,78% dos votos válidos, contra 48,22% de Flávio Bolsonaro (PL), com 99,94% das urnas apuradas.

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A pesquisa do Instituto Colectta, divulgada no sábado (24/10), mostrou Lula com 50,3% dos votos válidos, ante 49,7% de Flávio Bolsonaro. O levantamento ouviu 3.000 eleitores presencialmente na sexta-feira (23/10), em 101 municípios das 27 unidades da Federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Acirrado

Outros dos principais levantamentos divulgados nesse sábado (24), mostraram o senador numericamente à frente nos votos válidos, mas sem uma vantagem estatisticamente consolidada na maioria dos institutos.

Datafolha e Quaest apontaram Flávio Bolsonaro com 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula. A AtlasIntel/Bloomberg registrou 50,8% para o senador e 49,2% para o presidente. Na BTG/Nexus, a diferença foi de um ponto percentual: 50,5% a 49,5%. Já a CNT/MDA indicou 50,7% para Flávio e 49,3% para Lula. A Palver também apresenta números próximos, com 50% para o candidato do PL e 49% para o petista.

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A pesquisa Futura/100% Cidades Nacionais, divulgada às vésperas das eleições e encomendada pela CNN Brasil, apontou uma disputa acirrada entre o senador do PL e o presidente. O levantamento mostrava Flávio com 50,1% dos votos válidos, contra 49,9% de Lula. A diferença entre os dois candidatos era de apenas 0,2 ponto percentual. Como a margem de erro era de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.