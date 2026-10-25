Janones foi decisivo para vitória de Lula nas eleições

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O deputado federal André Janones (Rede-MG) foi um dos principais articuladores da campanha que garantiu a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo (25/10).

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O parlamentar mineiro assumiu protagonismo na estratégia digital do petista durante o segundo turno, com a criação do canal "Exército do Lula", no WhatsApp, que alcançou mais de 10 milhões de seguidores na véspera da votação. A ferramenta foi utilizada para mobilizar apoiadores e ampliar a circulação de conteúdos favoráveis ao presidente nas redes sociais.

"Onde tá sendo formada a fila para os que duvidaram de mim pedirem desculpas ? Eu falei, porra ! EU SEI LER OS SINAS QUE AS REDES EMITEM!", provocou o deputado nas redes sociais, logo após o resultado.



Onde tá sendo formada a fila para os que duvidaram de mim pedirem desculpas ? ????????????eu falei porra ! EU SEI LER OS SINAS QUE AS REDES EMITEM! — André Janones (@AndreJanonesMG) October 26, 2026

Com 99% das urnas apuradas, Lula alcançou 51,7% dos votos válidos, contra 48,2% do senador Flávio Bolsonaro (PL), e estava matematicamente eleito, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Até então, nas sete eleições presidenciais anteriores decididas em dois turnos, o postulante que terminou a primeira etapa na liderança também venceu a disputa final.

A atuação de Janones ganhou força após o primeiro turno, realizado em 4 de outubro, quando Lula terminou atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL). O candidato do PL recebeu 56.104.503 votos, equivalentes a 47,03% dos votos válidos, enquanto o petista somou 53.879.538 votos, ou 45,16%. A diferença entre os adversários foi de aproximadamente 2,2 milhões de votos.

Diante da desvantagem, Janones passou a concentrar esforços na mobilização digital em favor do presidente. Criado logo após o primeiro turno, o "Exército do Lula" funcionou como um espaço de distribuição de conteúdos de campanha e críticas à trajetória política e às propostas de Flávio Bolsonaro.

Por meio do canal, o deputado orientava os participantes a curtir, comentar e compartilhar vídeos, além de encaminhar publicações a contatos e reproduzir mensagens nos próprios perfis. A estratégia buscava ampliar o alcance dos materiais eleitorais para além dos seguidores dos canais oficiais da campanha petista.

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O protagonismo de Janones representou também uma mudança em relação ao primeiro turno, quando o parlamentar não ocupava posição central na estratégia de comunicação petista. O deputado já havia participado da campanha presidencial de 2022, após desistir de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto para apoiar Lula, que derrotou o então presidente Jair Bolsonaro (PL).

