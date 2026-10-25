Presidente do TRE-MG disse que eleição cumpriu as determinações legais

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), Carlos Henrique Perpétuo Braga, afirmou que, apesar da prorrogação do término das votações para as 19h deste domingo (25/10), o processo eleitoral se deu de maneira legal, conforme a Constituicão, as leis e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Até a publicação desta matéria, não havia sido divulgado um balanço de quantas seções eleitorais já haviam fechado quando o TRE-MG emitiu, às 18h26, um ofício para que as seções que estavam abertas permanecessem funcionando até as 19h.

De acordo com o presidente do TRE-MG, foram cumpridas todas as determinações legais e constitucionais.

Segundo Carlos Henrique, o hiato da determinação do TSE, às 17h49, é a emissão do ofício, às 18h26, se deu justamente devido à elaboração do documento.

O TRE-MG informou que os mesários tiveram autorização para fechar as urnas às 17h, caso nenhum eleitor estivesse na fila. As urnas que foram finalizadas também não poderiam ser reiniciadas.

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Mesmo com as chuvas registradas no estado, o TRE-MG garante que não houve qualquer prejuízo direto nas eleições.