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ELEIÇÕES 2026

Presidente do TRE-MG disse que eleição cumpriu as determinações legais

O TRE-MG informou que os mesários tiveram autorização para fechar as urnas às 17h, caso nenhum eleitor estivesse na fila

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PC
Pedro Cerqueira
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Pedro Cerqueira
Repórter
25/10/2026 21:33 - atualizado em 25/10/2026 21:33

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Presidente do TRE-MG, desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, defende a liberdade de voto e caráter preventivo da campanha
Presidente do TRE-MG, desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, diz que eleição cumpriu as determinações legais crédito: Jair Amaral/EM/D.A. Press

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), Carlos Henrique Perpétuo Braga, afirmou que, apesar da prorrogação do término das votações para as 19h deste domingo (25/10), o processo eleitoral se deu de maneira legal, conforme a Constituicão, as leis e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Até a publicação desta matéria, não havia sido divulgado um balanço de quantas seções eleitorais já haviam fechado quando o TRE-MG emitiu, às 18h26, um ofício para que as seções que estavam abertas permanecessem funcionando até as 19h.

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De acordo com o presidente do TRE-MG, foram cumpridas todas as determinações legais e constitucionais.

Segundo Carlos Henrique, o hiato da determinação do TSE, às 17h49, é a emissão do ofício, às 18h26, se deu justamente devido à elaboração do documento.

O TRE-MG informou que os mesários tiveram autorização para fechar as urnas às 17h, caso nenhum eleitor estivesse na fila. As urnas que foram finalizadas também não poderiam ser reiniciadas.

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Mesmo com as chuvas registradas no estado, o TRE-MG garante que não houve qualquer prejuízo direto nas eleições.

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