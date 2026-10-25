Vídeo mostra Lula comemorando a reeleição

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou a reeleição ao lado da mulher, Janja, e de apoiadores em um vídeo publicado pelo deputado federal André Janones (Rede) neste domingo (25/10), após a confirmação matemática da vitória no segundo turno das eleições presidenciais. Nas imagens, o grupo abraça e cumprimenta o petista, enquanto canta em celebração ao resultado.

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A gravação mostra Lula usando óculos vermelhos em formato de estrela e recebendo cumprimentos dos presentes. O vídeo foi divulgado em meio à apuração que confirmou a vitória do presidente sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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Com 99% das urnas apuradas, Lula alcançou 51,7% dos votos válidos, contra 48,2% de Flávio Bolsonaro, segundo os dados eleitorais divulgados neste domingo. Com o resultado, o petista conquistou um quarto mandato na Presidência da República.

A vitória também marcou um feito inédito desde a redemocratização: Lula foi o primeiro candidato a terminar o primeiro turno atrás do adversário e vencer a disputa presidencial no segundo turno. Nas sete eleições anteriores decididas em duas etapas, quem terminou a primeira votação na liderança também venceu a disputa final.

Mobilização nas redes

Janones teve atuação na estratégia de comunicação digital da campanha de Lula durante o segundo turno. O deputado coordenou o canal Exército do Lula, no WhatsApp, criado para mobilizar apoiadores e estimular o compartilhamento de conteúdos favoráveis ao presidente.

Na reta final da campanha, o canal ultrapassou a marca de 10 milhões de integrantes. A iniciativa distribuiu materiais e orientações para ampliar a circulação de mensagens nas redes sociais e responder a conteúdos divulgados por adversários políticos.

A atuação digital do parlamentar ganhou destaque durante a disputa, especialmente após Lula terminar o primeiro turno atrás de Flávio Bolsonaro. A mobilização pelo WhatsApp foi uma das estratégias utilizadas para ampliar o engajamento dos apoiadores na reta final da eleição.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos