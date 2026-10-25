Em virada inédita e histórica, Lula derrota Flávio Bolsonaro e garante quarto mandato

Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 anos, é eleito presidente do Brasil pela quarta vez e tomará posse novamente em 5 de janeiro de 2027.

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Com 99,76% das urnas apuradas, Lula teve 51,76% dos votos válidos, contra 48,25% de Flávio Bolsonaro. Uma diferença de 4,3 milhões de votos.

A virada de Lula, inédita numa corrida presidencial, se concretizou.

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