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Em virada inédita e histórica, Lula derrota Flávio Bolsonaro e garante quarto mandato

Após a votação ter sido estendida por duas horas, resultado das urnas dá vitória ao candidato do PT que disputava a reeleição

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
25/10/2026 21:18

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Em virada inédita e histórica, Lula derrota Flávio Bolsonaro e garante quarto mandato
Em virada inédita e histórica, Lula derrota Flávio Bolsonaro e garante quarto mandato crédito: Foto: Ricardo Stuckert

Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 anos, é eleito presidente do Brasil pela quarta vez e tomará posse novamente em 5 de janeiro de 2027.

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Com 99,76% das urnas apuradas, Lula teve 51,76% dos votos válidos, contra 48,25% de Flávio Bolsonaro. Uma diferença de 4,3 milhões de votos.

A virada de Lula, inédita numa corrida presidencial, se concretizou.

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