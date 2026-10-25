Ministério Público Eleitoral foi contra estender horário de votação

POR ANDRÉ FLEURY MORAES

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BRASÍLIA, DF - O Ministério Público Eleitoral se manifestou contra o pedido da campanha do presidente Lula (PT) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para prorrogar o horário de votação no segundo turno das eleições. A campanha de Flávio Bolsonaro também pediu a prorrogação do horário de votação.

A manifestação consta de um parecer assinado pelo vice-procurador geral eleitoral Alexandre Espinosa Bravo Barbosa às 17h01 deste domingo (25/10).



A ação da campanha do presidente pedia a prorrogação do horário de votação sob o argumento de que houve restrição à circulação de eleitores em diversas cidades.

O parecer de Espinosa diz que os fatos narrados são graves e merecem ser apurados, mas que "o horário de votação fixado por lei deve se manter inalterado". Foi em vão.

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Àquela altura, a campanha petista já havia feito o mesmo pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) e obtido decisão favorável do ministro Cristiano Zanin, que prorrogou a votação até às 19h. A decisão de Zanin foi divulgada pela corte dois minutos após o parecer de Espinosa.