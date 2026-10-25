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Cadu Xavier é eleito governador do RN e mantém a hegemonia do PT no estado

O candidato do PT saiu atrás no primeiro turno, mas conseguiu virar sobre Allyson Bezerra, do União Brasil. Ele foi secretário de Fazenda de Fátima Bezerra de 2019

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
25/10/2026 21:50

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Cadu Xavier é eleito governador do RN e mantém a hegemonia do PT no estado
Cadu Xavier é eleito governador do RN e mantém a hegemonia do PT no estado crédito: Foto: Divulgação/Redes sociais

O ex-secretário estadual da Fazenda Carlos Eduardo Xavier (PT), que na campanha adotou o nome “Cadu de Lula”, foi eleito governador do Rio Grande do Norte neste domingo, 25, com 55,77% dos votos. Ele derrotou Allyson Bezerra (União Brasil), que recebeu 49,23% dos votos. 

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Xavier saiu atrás no primeiro turno, quando recebeu 36,16% dos votos válidos, ante 36,94% de Bezerra. Em números absolutos, a diferença entre os dois foi de apenas 15.509 votos. 

Filho de potiguares e nascido no Rio de Janeiro, o governador eleito é engenheiro da computação e mestre em engenharia de produção pela UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte). Entre janeiro de 2019 e março de 2026, na gestão da governadora petista Fátima Bezerra, Cadu comandou comandou a Secretaria da Fazenda.

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Allyson Bezerra foi deputado estadual no Rio Grande do Norte em 2018 pelo Partido Solidariedade, eleito prefeito de Mossoró em 2020 e reeleito em 2024. Ele deixou o posto para disputar o governo do estado.

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