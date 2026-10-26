Domingos Sávio sobre vitória de Lula: ‘Brasil inteiro foi roubado’

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O deputado federal e senador eleito por Minas Gerais, Domingos Sávio (PL), afirmou que o “Brasil inteiro foi roubado” ao comentar a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (25/10). Em vídeo publicado nas redes sociais logo após a confirmação do resultado, o parlamentar demonstrou insatisfação com a derrota do senador Flávio Bolsonaro (PL) e colocou em dúvida a legitimidade da vitória do petista, sem apresentar provas de irregularidades na votação.

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“É muito triste isso, a sensação que a gente tem é que o Brasil foi roubado. Eu não acho que só eu estou triste, eu tenho clareza que é mais da metade do Brasil. ‘Mas eles ganharam a eleição’. Será se ganharam mesmo?”, questionou.

O parlamentar também questionou a prorrogação do horário de votação em todo o país, determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e sugeriu que a interferência do Judiciário poderia ter influenciado o resultado das urnas. Para Domingos Sávio, a vitória de Lula contrariou o cenário apontado por pesquisas eleitorais divulgadas na reta final da campanha.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, entretanto, já reconheceu a vitória de Lula e assegurou que a extensão do horário de votação das 17h para as 19h não alterou o resultado da eleição.

Na gravação, Domingos Sávio também defendeu que os apoiadores de Flávio Bolsonaro mantenham a mobilização política após a derrota. “Nesse momento é preciso que a gente seja capaz de resistir, porque nós não vamos desistir do Brasil”, declarou.

O senador eleito afirmou ainda que os eleitores de menor renda serão os principais prejudicados pela continuidade do governo petista. Segundo ele, a população do Nordeste e das periferias sofrerá as consequências do resultado eleitoral.

“Para mim está claro que os que mais perdem são a maioria dos que votaram no Lula. Isso que me deixa mais triste, os que mais perdem são os mais pobres, justamente o Nordeste que já vem sofrendo há tantos anos, são as periferias, as vítimas do crime”, disse.

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Lula foi reeleito para um quarto mandato presidencial ao derrotar Flávio Bolsonaro no segundo turno. O petista recebeu 51,7% dos votos válidos, contra 48,2% do senador, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).