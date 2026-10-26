Virada histórica de Lula rende enxurrada de memes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno desse domingo (25/10) movimentou intensamente as redes sociais. A apuração tensa e a confirmação do resultado eleitoral motivaram apoiadores a publicar uma enxurrada de memes e brincadeiras nas plataformas digitais.

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O petista obteve 51,79% dos votos válidos e superou Flávio Bolsonaro (PL), que registrou 48,21%. O pleito marcou uma virada inédita na política nacional: esta é a primeira vez em que um candidato conquista a Presidência no segundo turno após terminar a etapa inicial em desvantagem.

Apoiadores classificaram a vitória como "tetra", em alusão à quarta eleição de Lula para a presidência do Brasil. Para comemorar, internautas recorreram a montagens inspiradas em cenas populares da cultura pop e do futebol.

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Muitas das publicações aplicaram recursos de inteligência artificial para inserir o rosto de Lula em celebrações famosa e até em clipes de divas pop, como Taylor Swift. Veja algumas publicações:

acabou as crises de ansiedade só tenho euforia https://t.co/iF1dCHGhIB — fefa lula da silva (@sporothriix) October 26, 2026

Não teve melatonina certa que me fizesse dormir de tanta ansiedade AAAAAA



É TETRAAAAAAAAA PORRAAA!! LULA GANHOU CONTRA TUDO, NUMA VITÓRIA HISTÓRICA!



É O MAIOR PRESIDENTE DESSE PAÍS! ???? https://t.co/COuskhCHpj — lua ?? (@moonvibess) October 26, 2026

DE VIRADA É MAIS GOSTOSO.



É LULA!!!! ???? https://t.co/G4H8mPmg5E — MONEK BRASIL (@monekbr) October 26, 2026

QUAL VAI SER O BARZINHO QUE VAMOS COMEMORAR A VITÓRIA DO MAIORAL???



#Eleições2026 #ChecagemAoVivo https://t.co/kHbQ1WJSu2 — Sant? | VAI VER O BTS (@htkthvogue) October 26, 2026

Não preciso dizer mais nada... https://t.co/LTwJjhoDhV — ivan ? ???????????????????? (@ivantuita) October 25, 2026

HE DID IT AGAIN ???????? https://t.co/pS1B6vP2W3 — Jeff Nascimento (@jnascim) October 26, 2026

LULAAAAAAAAAAAAAAAAAAA https://t.co/FLis5CRSuy — acervo qualquer meme (@qqrmeme) October 25, 2026

???? DE VIRADA É MAIS GOSTOSO!



LULA REELEITO EM UMA VIRADA HISTÓRICA NO SEGUNDO TURNO! É 13!!!! ???? https://t.co/Ep3wBCR6fM — Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) October 26, 2026

bom dia p quem acordou com o Lula reeleito neeeee https://t.co/FBQTHY37NU — cami clipper ???????????? (@cami_clip) October 26, 2026

UM ÓTIMO DIA PRA QUEM ACORDOU COM O LULA REELEITO E O BTS NO BRASIL https://t.co/7bZQHcG9bZ — ? (@rkivefilm_) October 26, 2026

LULA REELEITO! É TETRA! ????????????? https://t.co/0PaoSJpwov — acervo moranguinho ???? (@morangoacervo) October 26, 2026

É TETRA! É LULA! https://t.co/vKLe65qOkG — Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) October 26, 2026

SE EU FIZ 3 VEZES, EU FAÇO DE NOVO



É TETRA https://t.co/rJfwq9CDwD — RAP, falando (@rapfalando) October 26, 2026

É TETRAA MEU POVO É TETRA LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA É TETRA https://t.co/3oA9FTLLIg — ? ana está lendo || LULA 13 ?? (@anaestalendo) October 26, 2026

Reações sobre Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro virou meme em uma gravação manipulada que circulou amplamente na web. No conteúdo compartilhado, o candidato aparece chorando e afirmando: "isso não existe, é falha do sistema. Eu estou indignado".

A imagem ainda traz o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), posicionado logo atrás consolando o filho. O material faz referência direta à declaração dada pelo filho da atriz Antonia Fontenelle (PSDB) quando ela perdeu a eleição para deputada federal pelo Rio de Janeiro.

Vazou Flavio Bolsonaro após perder a eleição. https://t.co/tTw3h2idGJ — CHOQUEI (@choquei) October 26, 2026

O FLÁVIO CHORANDO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK https://t.co/ZVPt8OFUga — iza (@nextiflix) October 26, 2026

TETRA: LULA É O CRAQUE DO JOGO

#LulaPresidente https://t.co/7NYwZQXSTV — ???????????????????????????? ???????? ????????????????????????™ 1??3?????? (@mmmordam13) October 26, 2026

não acredito flavio bolsonaro chorando muito berrando após ser eliminado da presidência do brasil deepfake do bbb com 51% de votos bbb10 2010 emocionado arrasado devastado surpreso sem acreditar incrédulo gritando colocando a mão na boca surpreendido perplexo abismado lia khey eliminada lula presidente eleições 2026 ia inteligência artificial eleito — acervo qualquer meme (@qqrmeme) October 25, 2026