Virada histórica de Lula rende enxurrada de memes
Comemoração do tetra embala a internet com piadas e montagens hilárias usando IA
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A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno desse domingo (25/10) movimentou intensamente as redes sociais. A apuração tensa e a confirmação do resultado eleitoral motivaram apoiadores a publicar uma enxurrada de memes e brincadeiras nas plataformas digitais.
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O petista obteve 51,79% dos votos válidos e superou Flávio Bolsonaro (PL), que registrou 48,21%. O pleito marcou uma virada inédita na política nacional: esta é a primeira vez em que um candidato conquista a Presidência no segundo turno após terminar a etapa inicial em desvantagem.
Apoiadores classificaram a vitória como "tetra", em alusão à quarta eleição de Lula para a presidência do Brasil. Para comemorar, internautas recorreram a montagens inspiradas em cenas populares da cultura pop e do futebol.
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Muitas das publicações aplicaram recursos de inteligência artificial para inserir o rosto de Lula em celebrações famosa e até em clipes de divas pop, como Taylor Swift. Veja algumas publicações:
acabou as crises de ansiedade só tenho euforia https://t.co/iF1dCHGhIB— fefa lula da silva (@sporothriix) October 26, 2026
Não teve melatonina certa que me fizesse dormir de tanta ansiedade AAAAAA— lua ?? (@moonvibess) October 26, 2026
É TETRAAAAAAAAA PORRAAA!! LULA GANHOU CONTRA TUDO, NUMA VITÓRIA HISTÓRICA!
É O MAIOR PRESIDENTE DESSE PAÍS! ???? https://t.co/COuskhCHpj
DE VIRADA É MAIS GOSTOSO.— MONEK BRASIL (@monekbr) October 26, 2026
É LULA!!!! ???? https://t.co/G4H8mPmg5E
QUAL VAI SER O BARZINHO QUE VAMOS COMEMORAR A VITÓRIA DO MAIORAL???— Sant? | VAI VER O BTS (@htkthvogue) October 26, 2026
#Eleições2026 #ChecagemAoVivo https://t.co/kHbQ1WJSu2
Não preciso dizer mais nada... https://t.co/LTwJjhoDhV— ivan ? ???????????????????? (@ivantuita) October 25, 2026
HE DID IT AGAIN ???????? https://t.co/pS1B6vP2W3— Jeff Nascimento (@jnascim) October 26, 2026
LULAAAAAAAAAAAAAAAAAAA https://t.co/FLis5CRSuy— acervo qualquer meme (@qqrmeme) October 25, 2026
???? DE VIRADA É MAIS GOSTOSO!— Taylor Swift Brasil (@taylorswiftbr) October 26, 2026
LULA REELEITO EM UMA VIRADA HISTÓRICA NO SEGUNDO TURNO! É 13!!!! ???? https://t.co/Ep3wBCR6fM
bom dia p quem acordou com o Lula reeleito neeeee https://t.co/FBQTHY37NU— cami clipper ???????????? (@cami_clip) October 26, 2026
UM ÓTIMO DIA PRA QUEM ACORDOU COM O LULA REELEITO E O BTS NO BRASIL https://t.co/7bZQHcG9bZ— ? (@rkivefilm_) October 26, 2026
LULA REELEITO! É TETRA! ????????????? https://t.co/0PaoSJpwov— acervo moranguinho ???? (@morangoacervo) October 26, 2026
É TETRA! É LULA! https://t.co/vKLe65qOkG— Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) October 26, 2026
SE EU FIZ 3 VEZES, EU FAÇO DE NOVO— RAP, falando (@rapfalando) October 26, 2026
É TETRA https://t.co/rJfwq9CDwD
É TETRAA MEU POVO É TETRA LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA É TETRA https://t.co/3oA9FTLLIg— ? ana está lendo || LULA 13 ?? (@anaestalendo) October 26, 2026
Reações sobre Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro virou meme em uma gravação manipulada que circulou amplamente na web. No conteúdo compartilhado, o candidato aparece chorando e afirmando: "isso não existe, é falha do sistema. Eu estou indignado".
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A imagem ainda traz o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), posicionado logo atrás consolando o filho. O material faz referência direta à declaração dada pelo filho da atriz Antonia Fontenelle (PSDB) quando ela perdeu a eleição para deputada federal pelo Rio de Janeiro.
Vazou Flavio Bolsonaro após perder a eleição. https://t.co/tTw3h2idGJ— CHOQUEI (@choquei) October 26, 2026
O FLÁVIO CHORANDO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK https://t.co/ZVPt8OFUga— iza (@nextiflix) October 26, 2026
TETRA: LULA É O CRAQUE DO JOGO— ???????????????????????????? ???????? ????????????????????????™ 1??3?????? (@mmmordam13) October 26, 2026
#LulaPresidente https://t.co/7NYwZQXSTV
não acredito flavio bolsonaro chorando muito berrando após ser eliminado da presidência do brasil deepfake do bbb com 51% de votos bbb10 2010 emocionado arrasado devastado surpreso sem acreditar incrédulo gritando colocando a mão na boca surpreendido perplexo abismado lia khey eliminada lula presidente eleições 2026 ia inteligência artificial eleito— acervo qualquer meme (@qqrmeme) October 25, 2026
FLÁVIO BOLSONARO PRESIDIÁRIO 2027 https://t.co/XQffaaiKOy
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Flávio, como você está? https://t.co/fWshw1FoGC— Antonio Tabet (@antoniotabet) October 26, 2026