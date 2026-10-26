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Virada histórica de Lula rende enxurrada de memes

Comemoração do tetra embala a internet com piadas e montagens hilárias usando IA

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
26/10/2026 09:04

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Virada histórica de Lula rende enxurrada de memes
A celebração da vitória de Lula incluiu memes criativos, como o presidente no sol dos Teletubbies, que viralizou nas redes sociais crédito: Redes sociais

A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno desse domingo (25/10) movimentou intensamente as redes sociais. A apuração tensa e a confirmação do resultado eleitoral motivaram apoiadores a publicar uma enxurrada de memes e brincadeiras nas plataformas digitais.

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O petista obteve 51,79% dos votos válidos e superou Flávio Bolsonaro (PL), que registrou 48,21%. O pleito marcou uma virada inédita na política nacional: esta é a primeira vez em que um candidato conquista a Presidência no segundo turno após terminar a etapa inicial em desvantagem.

Apoiadores classificaram a vitória como "tetra", em alusão à quarta eleição de Lula para a presidência do Brasil. Para comemorar, internautas recorreram a montagens inspiradas em cenas populares da cultura pop e do futebol.

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Muitas das publicações aplicaram recursos de inteligência artificial para inserir o rosto de Lula em celebrações famosa e até em clipes de divas pop, como Taylor Swift. Veja algumas publicações:

Reações sobre Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro virou meme em uma gravação manipulada que circulou amplamente na web. No conteúdo compartilhado, o candidato aparece chorando e afirmando: "isso não existe, é falha do sistema. Eu estou indignado".

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A imagem ainda traz o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), posicionado logo atrás consolando o filho. O material faz referência direta à declaração dada pelo filho da atriz Antonia Fontenelle (PSDB) quando ela perdeu a eleição para deputada federal pelo Rio de Janeiro.

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