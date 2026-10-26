Lula avança sobre Flávio em 97% dos municípios brasileiros e vira em 211

(FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) avançou sobre Flávio Bolsonaro (PL) em 96,7% dos municípios brasileiros no segundo turno em relação à primeira votação das eleições 2026, o que ajudou na virada histórica que garantiu sua reeleição.

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No geral, Lula teve maioria de votos em 2.875 cidades do território nacional no segundo turno, contra 2.695 de Flávio. Em apenas um município houve empate: Marquinho (PR). O resultado representa virada de maioria para Lula em 211 cidades em relação ao primeiro turno. Apenas uma cidade registrou virada para Flávio: Uirapuru (GO).

Entre as viradas do petista estão duas capitais, o Rio de Janeiro, segundo maior colégio eleitoral do país, e Macapá. Outras 20 cidades têm mais de 100 mil habitantes — a maioria das viradas está no Sudeste (120 municípios) e no Sul (40).

Embora o vencedor do primeiro turno tenha se mantido na grande maioria dos locais no segundo turno, Lula conseguiu diminuir a diferença ou ampliar sua vantagem sobre o rival em 5.385 cidades (96,7%).

É o caso da capital paulista, maior colégio eleitoral do país, onde Lula já havia vencido por 46,58% a 42,13% no primeiro turno. Ele ampliou a vantagem em 6,55 pontos percentuais, ficando com 55,5% a 44,5% no segundo turno.

No quadro geral de número absoluto de votos válidos, o candidato à reeleição conseguiu reverter a diferença de 2,2 milhões que Flávio havia conquistado a mais no primeiro turno e ampliar a vantagem sobre o rival em 4,4 milhões no segundo turno.

O estado com o maior número de cidades viradas é Minas Gerais, a única unidade federativa em que Lula também virou a votação. Ao todo, 76 municípios mineiros deram maioria para Flávio no primeiro turno e elegeram Lula no segundo. Itabirito é o município brasileiro com a maior virada para o petista — ele tinha perdido no primeiro turno por uma diferença de 4,5 pontos percentuais e ganhou no segundo por 4,9 pontos percentuais. Outros exemplos são Tiradentes, Santa Luiza e Guaxupé.

Depois, vem São Paulo, com 32 municípios, entre eles Osasco, Poá, Cotia, São Vicente, Araraquara e Ribeirão Pires.

Lajedão (BA) é a cidade em que Lula mais abriu distância de Flávio. A vantagem passou de 12,7 pontos percentuais na primeira rodada para 59 pontos percentuais neste domingo.

Considerando estados, a virada ocorreu somente em Minas, mas o petista também conseguiu avançar nos estados em que Flávio venceu, com destaque para o Rio de Janeiro, e ampliar sua vantagem nos estados em que já havia vencido.

A análise da Folha com dados do TSE considera apenas os votos em território nacional. Nas seções do exterior, Lula venceu por 53,86% dos votos válidos contra 46,14%. No primeiro turno, o petista teve 47,57% dos votos, e o rival, 43,49%.

Nenhum candidato que perdeu no primeiro turno havia virado a diferença no segundo turno em eleições presidenciais. Mas nunca também a diferença entre os dois concorrentes havia sido tão pequena no primeiro turno, votação que foi marcada por uma abstenção também recorde.

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No segundo turno, falhas no transporte levaram a uma ampliação inédita do horário de votação. Apesar dos problemas, a mobilização social intensa das campanhas dos candidatos contribuiu para uma queda brusca da abstenção, que acabou sendo a mais baixa em 20 anos.

