Quem nasce entre 1945 e 1965 lida melhor com as emoções? A psicologia explora a relação com a incerteza, mas o ano de nascimento não conta toda a história

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A psicologia afirma que pessoas nascidas entre 1945 e 1965 desenvolveram uma vantagem única na gestão das emoções. Essa habilidade específica surgiu após a vivência direta em longos períodos de incerteza.

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Efeitos da incerteza histórica

Atravessar uma etapa histórica caracterizada pela instabilidade deixou uma marca comum em muitas pessoas dessa geração. A convivência com cenários incertos influenciou a capacidade desses indivíduos de controlar e administrar sentimentos diante das circunstâncias da vida.

As análises psicológicas apontam que essa fase resultou em traços característicos:

desenvolvimento de uma capacidade singular para administrar estados emocionais;

construção de uma marca compartilhada entre os integrantes nascidos entre 1945 e 1965;

impacto decorrente da vivência contínua sob condições históricas incertas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Marca coletiva da geração

O ambiente de constante incerteza estabeleceu um diferencial para esse grupo. A psicologia indica que os acontecimentos dessa etapa histórica específica deixaram reflexos determinantes na maturidade emocional observada nas pessoas pertencentes a essa faixa etária.