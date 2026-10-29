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PSICOLOGIA

Quem nasce entre 1945 e 1965 lida melhor com as emoções? A psicologia explora a relação com a incerteza, mas o ano de nascimento não conta toda a história

Viver longos períodos de incerteza fortaleceu o controle das emoções desta geração; entenda o impacto histórico e psicológico dessa habilidade

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Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
29/10/2026 15:07

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Quem nasce entre 1945 e 1965 lida melhor com as emoções? A psicologia explora a relação com a incerteza, mas o ano de nascimento não conta toda a história
A gestão emocional é um diferencial para a geração que viveu períodos de incerteza, conforme apontam análises psicológicas crédito: depositphotos.com / diego_cervo

A psicologia afirma que pessoas nascidas entre 1945 e 1965 desenvolveram uma vantagem única na gestão das emoções. Essa habilidade específica surgiu após a vivência direta em longos períodos de incerteza.

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Efeitos da incerteza histórica

Atravessar uma etapa histórica caracterizada pela instabilidade deixou uma marca comum em muitas pessoas dessa geração. A convivência com cenários incertos influenciou a capacidade desses indivíduos de controlar e administrar sentimentos diante das circunstâncias da vida.

As análises psicológicas apontam que essa fase resultou em traços característicos:

Marca coletiva da geração

O ambiente de constante incerteza estabeleceu um diferencial para esse grupo. A psicologia indica que os acontecimentos dessa etapa histórica específica deixaram reflexos determinantes na maturidade emocional observada nas pessoas pertencentes a essa faixa etária.


Tópicos relacionados:

administrar-emocoes comportamento-humano maturidade-emocional psicologia terceira-idade

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