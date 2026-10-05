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G7 recorre a reservas estratégicas diante da pressão sobre os combustíveis, e uma operação de até 100 milhões de barris põe o efeito nos preços em discussão

Medida busca compensar bloqueios em estreitos internacionais; presidente da rede E. Leclerc prevê alívio imediato para o consumidor nas bombas

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
05/10/2026 13:53

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G7 recorre a reservas estratégicas diante da pressão sobre os combustíveis, e uma operação de até 100 milhões de barris põe o efeito nos preços em discussão
Liberação de estoques estratégicos de petróleo visa conter a escalada dos preços dos combustíveis nos postos europeus crédito: Freepik

A liberação de estoques estratégicos de petróleo pode impactar os preços nos postos pela Europa. Segundo Michel-Édouard Leclerc, presidente do comitê estratégico dos centros E. Leclerc, "haverá certamente um pequeno efeito sobre o diesel", embora ele não tenha apresentado números ou um cronograma.

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Leclerc explicou em entrevista à BFMTV que a iniciativa do presidente Emmanuel Macron busca liberar o armazenamento estratégico para compensar a falta de um acordo entre os beligerantes para a liberação dos estreitos. Ele prevê que a medida terá "efeitos positivos".

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Apesar do otimismo, ele ressaltou as incertezas do processo. "Não sei quanto desse bruto será transformado em diesel e em que período, com qual cotação do dólar", detalhou.

Liberação de novos estoques

A Agência Internacional de Energia (AIE) anunciou que 325 milhões de barris de reservas estratégicas de petróleo e seus derivados já foram liberados até o momento. A promessa original do G7, feita em março, era de 400 milhões de barris.

Recentemente, o G7 anunciou "uma liberação coordenada, pela AIE, de 100 milhões de barris, que começará imediatamente". O comunicado não especificou se esse volume inclui os 75 milhões restantes do compromisso anterior ou se eleva o total para 500 milhões de barris.

A criação desses estoques estratégicos remonta a 1974, um ano após o choque do petróleo desencadeado pela Guerra do Yom Kippur. O objetivo era criar uma ferramenta para combater tensões súbitas na oferta de combustíveis.

Preços em níveis recordes na UE

A liberação dos estoques visa aliviar a pressão no fornecimento e combater a alta dos preços nos postos. Desde o fim de fevereiro, os valores dos combustíveis são impulsionados pelo bloqueio do Estreito de Ormuz, rota de cerca de 20% dos hidrocarbonetos mundiais.

Outros fatores que pressionam os preços incluem o bloqueio das exportações sauditas no Mar Vermelho pelos Houthis e os ataques ucranianos contra refinarias russas.

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Na União Europeia, o preço do diesel atingiu um novo recorde histórico, com uma média semanal de 2,24 euros por litro. Em alguns países, o valor do principal combustível para o transporte rodoviário ultrapassou 2,50 euros.


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