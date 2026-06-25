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Petróleo cai a níveis anteriores à guerra no Oriente Médio

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Repórter
25/06/2026 08:28

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Os preços do petróleo continuam caindo nesta quinta-feira (25) diante da perspectiva de uma oferta muito superior à demanda e se aproximam dos níveis anteriores à guerra no Oriente Médio. 

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Às 9h50 GMT (6h50 em Brasília), o preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em agosto, recuava 1,49%, para 72,64 dólares  (378 reais). Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega no mesmo mês, caía 1,21%, para 69,49 dólares (361 reais). 

"Os navios agora transitam pelo Estreito de Ormuz com seus sinais de satélite ligados", o que simboliza um retorno progressivo à normalidade, avalia Ipek Ozkardeskaya, analista da Swissquote.

A agência marítima da ONU começou seu plano de evacuação dos navios e marinheiros que estavam presos no Golfo por causa da guerra regional lançada em fevereiro pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã. 

Na quarta-feira, seu secretário-geral anunciou o objetivo de retirar 50 navios por dia por meio dessa iniciativa. 

Depois de ter ficado bloqueado por muito tempo, "agora temos uma grande quantidade de petróleo chegando de repente ao mercado", considerou Arne Lohmann Rasmussen, da Global Risk Management, "um sinal de superabundância" imediata da oferta, segundo o analista.

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pml/ode/pc/arm/jc/fp

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