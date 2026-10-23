Nódulos pulmonares e câncer de pulmão - parte 1

Diretor-executivo da Clínica Personal Oncologia de Precisão de BH. Oncologista e oncogeneticista da OncoLavras.

Nos últimos dias, a imprensa internacional deu um grande destaque ao diagnóstico recebido pelo Papa Leão XIV de um nódulo pulmonar que, uma vez ressecado a partir de uma cirurgia minimamente invasiva, revelou tratar-se de um câncer (na verdade de um adenocarcinoma) em fase inicial, portanto, felizmente, com muito boas chances de cura.

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Mas afinal, o que são nódulos pulmonares e como eles são diagnosticados?

Nódulos pulmonares são pequenas formações que podem surgir nos pulmões. Por definição, eles não ultrapassam três centímetros de diâmetro. Qualquer formação maior que isso é considerada uma massa. Nódulos pulmonares são muito comuns. No entanto, a maioria deles não é causada por câncer.

Qual é a gravidade de um nódulo pulmonar?

A resposta a essa pergunta depende de vários outros fatores, entre os quais podemos citar:

- Quantidade: existe apenas um ou há vários nódulos pulmonares?

- Tamanho: qual é o tamanho dele(s)?

- Idade: qual é a idade do paciente?

- Histórico familiar: algum tipo de câncer ocorre com frequência na família?

- Histórico médico: o paciente já teve alguma infecção pulmonar?

- Histórico ocupacional: já foi exposto ao amianto ou ao radônio?

- Histórico social: o paciente já fumou, usou cigarros eletrônicos (vapes) ou outros produtos à base de tabaco?

Quanto mais avançada a idade, mais comuns se tornam os nódulos pulmonares benignos — ou seja, não cancerosos. Por outro lado, a presença de múltiplos nódulos em alguém que já teve câncer é mais preocupante do que a presença de um único nódulo em uma pessoa que nunca teve a doença.

Qualquer formação maior que uma ervilha (cerca de 5 milímetros) merece investigação; nódulos ainda menores também podem exigir acompanhamento. Além disso, responder "sim" a qualquer uma das perguntas sobre o histórico aumenta significativamente a probabilidade de que o nódulo seja canceroso.

Por que os nódulos pulmonares surgem?

As pessoas podem desenvolver nódulos pulmonares por diversos motivos. Entre eles, destacam-se:

- Infecções antigas, que podem deixar cicatrizes

- Infecções crônicas, como a tuberculose

- Sarcoidose e artrite reumatoide, ambas doenças autoimunes

- Traumas prévios, como ferimentos por arma de fogo ou acidentes automobilísticos

- Cistos — cavidades preenchidas por líquido

- Condições congênitas

- Malformação arteriovenosa, que aparece como manchas escuras no meio do pulmão

- Sequestro pulmonar, quando um segmento do pulmão possui seu próprio suprimento sanguíneo

- Enfisema congênito, com o qual alguns bebês já nascem

- Determinadas infecções fúngicas: blastomicose, coccidioidomicose, histoplasmose.

Os nódulos pulmonares também podem ser cancerosos. Nesses casos, podem ser decorrentes de um câncer de pulmão primário ou de um tipo de câncer que se originou em outro local e se espalhou para o pulmão.

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Infelizmente, o pulmão é um local muito comum para o surgimento de metástases; muitos tipos de câncer tendem a se espalhar para lá. Sarcomas, por exemplo, frequentemente atingem os pulmões, assim como o câncer colorretal. Na verdade, qualquer tipo de câncer pode, teoricamente, disseminar-se para os pulmões.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.