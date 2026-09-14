Papa Leão XIV celebra 71 anos entre livros e uma homenagem à mãe
Pontífice inaugurou exposição e brincou sobre sua mãe bibliotecária; ele é o primeiro papa americano da história e sucessor de Francisco
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O papa Leão XIV comemorou seu 71º aniversário nesta segunda-feira (14) entre os livros da Biblioteca Apostólica do Vaticano. Durante a visita, ele soprou a vela de um bolo e brincou que a providência divina o havia levado ao local, já que sua mãe era bibliotecária.
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Na celebração, o pontífice concedeu sua Bênção Apostólica. "É, portanto, com grande prazer que, também neste dia, nesta ocasião festiva, concedo a todos vocês a minha Bênção Apostólica", afirmou.
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"O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio está no nome do Senhor. E que Deus Todo-Poderoso vos abençoe: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muitíssimo obrigado a todos vocês", disse o papa.
Na manhã de seu aniversário, ele também inaugurou a nova exposição "AQVA - Catástrofe e Maravilha", na mesma biblioteca.
Leão XIV, cujo nome de batismo é Robert Francis Prevost, nasceu em Chicago em 14 de setembro de 1955. Ele foi eleito para suceder o falecido papa Francisco em 8 de maio de 2025.
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Sua eleição o tornou o primeiro líder americano da Igreja Católica, que conta com 1,4 bilhão de fiéis em todo o mundo.