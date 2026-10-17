Papa Leão XIV tem alta neste sábado após cirurgia e retorna ao Vaticano

O Papa Leão XIV recebeu liberação médica para deixar o Hospital Agostino Gemelli neste sábado (17/10). A equipe médica responsável pelo acompanhamento do líder religioso confirmou que o paciente está apto para receber alta hospitalar, após constatar uma evolução clínica favorável.

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A determinação dos profissionais de saúde ocorreu com base na análise de exames de sangue, na avaliação do quadro clínico geral e no controle radiológico do tórax, por meio de uma radiografia realizada nas primeiras horas do dia.

Comunicado da equipe médica

As informações constam em comunicado oficial divulgado na manhã deste sábado (17/10) por dois médicos responsáveis: o dr. Luigi Carbone, diretor da Direção de Saúde e Higiene do Governo do Estado da Cidade do Vaticano, e o professor Stefano Margaritora, chefe da equipe de cirurgia torácica que realizou a operação no Hospital Agostino Gemelli.

O texto conjunto dos especialistas avaliou a recuperação pós-operatória: "considerando os resultados dos exames de sangue e do controle radiológico do tórax realizados esta manhã, bem como a avaliação do quadro clínico, o Santo Padre foi considerado apto a receber alta hospitalar."

O pontífice estava internado na unidade hospitalar para tratar um adenocarcinoma pulmonar. O procedimento cirúrgico ocorreu na tarde de 13 de outubro e consistiu na remoção do lobo inferior do pulmão direito de Leão XIV.

Previsão de alta e compromisso dominical

De acordo com um comunicado oficial emitido pela Sala de Imprensa da Santa Sé, o Papa Leão XIV deixará o Hospital Agostino Gemelli no início da tarde deste sábado. Após a saída da instituição médica em que realizou a cirurgia no pulmão direito, o pontífice retornará diretamente ao Vaticano.

A programação religiosa do Santo Padre já prevê atividades para o dia seguinte ao retorno. No domingo, 18 de outubro, o Papa Leão XIV rezará a oração do Angelus da janela do apartamento pontifício.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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